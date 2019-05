Rodotà, l’intellettuale “irregolare” appassionato di politica e diritti

La prima repubblica vede scomparire ad uno ad uno i protagonisti della sua storia complessa. Rodotà è stato senz'altro uno di questi, anche se è arrivato sulla grande scena relativamente tardi, a metà degli anni Settanta del secolo scorso, quando la prima repubblica iniziava la sua fase discendente, anche se allora non la si percepì subito in questo modo.

Certamente aveva in quel momento una carriera di tutto rispetto alle spalle. Era un professore universitario titolare di una cattedra di diritto civile e come studioso era molto stimato: lo consideravano una punta di diamante negli studi privatistici. Al contempo aveva una milizia pubblica che si collocava fra la sfera civile e quella politica, perché aveva una buona presenza sulla stampa di opinione, tanto che nel 1976 Pannella cercò di convincerlo a candidarsi coi radicali.Quella volta rifiutò, ma la percezione che si fosse davanti ad una svolta della politica italiana per cui non si poteva rimanere a lungo alla finestra, per quanto quella finestra potesse essere privilegiata, lo portò ad accettare nel 1979 una candidatura nelle liste degli Indipendenti di Sinistra.

Eletto nella sinistra indipendente

La scelta era a suo modo emblematica. Si schierava a sostegno di quel partito che con la leadership di Berlinguer voleva caratterizzarsi come il moralizzatore della politica italiana, ma lo faceva ponendosi in una collocazione che ne garantisse il non completo coinvolgimento nelle dinamiche di partito.

In fondo questa rimase, pur con molti sussulti e dislocamenti, la sua posizione fino alla conclusione della sua avventura pubblica. Eletto, della Sinistra indipendente fu capogruppo al parlamento ed entrò nella prima bicamerale per le riforme istituzionali, dove trovò molta considerazione e rispetto anche da chi non condivideva le sue posizioni (ed avrebbe poi fatto parte anche di una successiva bicamerale).

Seguì tutte le evoluzioni e le tensioni della politica negli anni seguenti, sempre alla ricerca di una posizione che gli permettesse di mettere il suo talento di giurista (e, se è consentito, a volte anche le abilità dialettiche e retoriche di quella professione) al servizio di quella svolta che auspicava per il paese. Per questo non fece resistenze ad aderire alla trasformazione del PCI in PDS, accettando di presiedere quel partito che pareva destinato a guidare l'uscita del paese dagli equilibri classici della prima repubblica. Rimase in quella posizione fino al 1992 non mancando di esercitare un ruolo che oggi, retoricamente, si usa definire da «irregolare».

“I suoi interessi scientifici si rivolgevano sempre più alle sfide della modernità sul terreno giuridico”





Diverso dai politici di professione

In realtà era in parte la conseguenza della consapevolezza che aveva del suo peso personale e politico (non esente talora da qualche narcisismo), in parte il frutto di un continuo sforzo di interpretazione di quella che considerava una evoluzione epocale del nostro contesto storico, che gli pareva non venisse colta dalla politica di professione. Non va infatti dimenticato che i suoi interessi scientifici si erano rivolti e si rivolgevano sempre più a quelle che potremmo chiamare le sfide della modernità sul terreno giuridico. Fu costante il suo impegno per una ridefinizione del sistema dei diritti che andavano adeguati ad un mondo dove la tecnologia aveva mutato gli orizzonti e i parametri di riferimento, sia a livello degli individui che dei sistemi sociali. Di qui il suo impegno per sfere come quelle dei beni pubblici, della difesa della privacy, della regolamentazione dell'informazione nel nuovo contesto digitale.

Studioso e difensore dei diritti civili

Nel 1994 non aveva accettato di ricandidarsi, ma certo non aveva finito di essere un protagonista, tanto che, quasi naturalmente, nel 1997 era stato scelto come presidente della nuova istituzione del Garante per la protezione dei dati personali, carica che avrebbe ricoperto fino al 2005.

Aveva comunque mantenuto sia in quegli anni, sia negli anni seguenti una vivacissima presenza di polemista politico, oppositore di quelle che giudicava le derive di un sistema politico sempre meno capace, a suo dire, di promuovere quelle tutele giuridiche dei diritti di libertà e di solidarismo iscritti nella nostra Carta Costituzionale. Questo impegno, esercitato con una verve che quasi cresceva col passare degli anni, lo aveva reso una figura popolare presso una larga fascia di opinione pubblica che andava da ambienti tradizionali della sinistra fino al movimentismo sviluppatosi negli ultimi decenni.

Nessuna meraviglia se M5S lo aveva candidato nel 2013 alla Presidenza della Repubblica, proprio in omaggio all'icona che rappresentava (in verità Grillo si era poi dissociato in maniera volgare da questa designazione …). Era stato solo un episodio che Rodotà aveva vissuto con distacco, perché in fondo a lui interessava solo continuare la sua testimonianza e la sua battaglia intellettuale.

© Riproduzione riservata