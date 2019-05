Rugby, sfuma la grande occasione azzurra contro l'Australia

Mancano cinque minuti alla fine di Australia-Italia, a Brisbane. In maniera del tutto inaspettata, l'Italia si trova sotto di un solo punto (27-28) e in superiorità numerica, per il cartellino giallo al pilone Smith. Sarebbe la situazione migliore per centrare un successo clamoroso e chiudere alla grande una stagione fatta soprattutto di delusioni. E invece, nel giro di quattro minuti succede che Steyn commette un fallo di antigioco su Genia lasciando anche gli Azzurri in 14 e sulla “penaltouche” scelta dai Wallabies la difesa italiana cede all'incursione finale di Foley, probabilmente il migliore dei suoi; lo stesso n. 10 trasforma e all'ultimo, in un contropiede a tutto campo, Hodge aumenta lo scarto con un'altra meta.



A Brisbane finisce 40-27 tra l'insoddisfazione generale: delusa l'Italia ma sicuramente anche un'Australia che, dopo avere perso in casa dalla Scozia, sabato scorso, denuncia ancora lacune, soprattutto nella mischia e nel carattere. Peccato, perché è stata comunque la migliore Italia di questo tour, una squadra che ha saputo riprendere la rotta in diverse occasioni, mettendo in mostra un pacchetto determinato, un'ottima coppia di centri formata da Boni e Campagnaro, un valido Tebaldi, al rientro da mediano di mischia titolare dopo parecchio tempo. Oltretutto, già l'avvio di gara avrebbe potuto portare più frutti a Minto e compagni, che nei primi 10 minuti hanno giocato sempre nella metà campo avversaria. Invece è arrivato “solo” un calcio di Allan (bravo nel centrare i pali, meno in altre situazioni di gioco) mentre al 7' una bellissima meta di Budd - neozelandese e azzurro “equiparato” - viene annullata dopo una lunga consultazione del Tmo, il television match officer: da marcatura pesante per noi a touche per i padroni di casa, una questione di millimetri, con Venditti trascinato (forse) in rimessa laterale al momento dell'assist.



Viste le premesse non proprio fortunate, è difficile meravigliarsi quando l'Australia va in meta con la prima azione di attacco, grazie a una fuga di Naivalu lungo l'out sinistro e la difesa italiana sempre in difficoltà non appena gli uomini del ct Cheika riescono a prendere velocità. E nel giro di un quarto d'ora arriva la doppietta del fantastico estremo Folau, facilitato anche dai soprannumeri creati dai compagni. In mezzo c'è solo un altro piazzato di Allan, e alla mezz'ora - sul punteggio di 21-6 (e tre mete a zero) sembrava una partita ben difficile da aprire. E invece al 35' il risveglio azzurro arriva sotto forma di meta da copertina. Mischia chiusa a metà campo vinta bene, come è successo tante altre volte, palla che circola velocemente da Tebaldi a Boni a Venditti, che con un ottimo riciclo lancia Campagnaro per la fuga vincente. Allan trasforma e al riposo si va sotto di otto punti, 21-13.



L'Australia riparte in accelerazione e al 3' della ripresa anche Naivalu fa doppietta al largo e Foley firma il +15 con la trasformazione. Comincia il giro delle sostituzioni, che sembrano più efficaci per l'Italia. Con la mischia chiusa gli australiani - dopo avere cominciato bene la ripresa - soffrono sotto i loro pali ma si salvano. Resta il fatto che, mentre Cheika si fa addirittura intervistare durante il match, i suoi non mostrano certo una concentrazione di ferro. Folle una giocata veloce in touche di Folau, con l'Italia che può ristabilirsi in zona d'attacco fino a quando, al 24', su un “cross” alto di Allan c'è il contrasto fra Benvenuti e Haylett-Petty che finisce per favorire Padovani: meta dell'estremo e trasformazione di Allan. Passano quattro minuti e un'altra sventatezza australiana (passaggio rischioso di Arnold) consente a Benvenuti di intercettare l'ovale e andare in meta. Altra trasformazione di Allan e meno uno.

Un grande placcaggio di Boni impedisce a Cooper di andare a segnare, sulla mischia per gli Azzurri Smith commette l'ennesima infrazione e finisce in anticipo la sua partita. Quando le cose sembrano mettersi davvero bene, arrivano i maledetti ultimi quattro minuti e resta una domanda fastidiosa: quando ci capiterà di nuovo l'occasione di vincere in Australia?



La partita

Australia-Italia 40-27 (primo tempo 21-13). Per l'Australia 6 mete (Naivalu 2, Folau 2, Foley, Hodge), 5 trasformazioni (Foley). Per l'Italia: 3 mete (Campagnaro, Padovani, Benvenuti), 2 calci piazzati (Allan), 3 trasformazioni (Allan). Calci fermi: Allan 5 su 5; Foley 5 su 6. Cartellini gialli a Smith (Australia) e Steyn (Italia)

