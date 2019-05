Baku, vince Ricciardo. Vettel rovina tutto per aggressività

Ricciardo, Bottas e Stroll sigillano il loro nome in una domenica inedita e spettacolare, dove gravi errori commessi da tanti protagonisti hanno lasciato spazio a tanti impredicibili piazzamenti.

Volendola riassumere, questa domenica è stata non banale, non noiosa: anzi, molto nervosa e a indubbiamente pericolosa. Sdrammatizzando l'esito e l'esclusione proprio per un incidente non grave di Raikkonen, questa gara in Azerbaijan, alla seconda edizione –la prima con il proprio nome dopo la discutibile etichetta di Gp d'Europa- è stata tutto fuori che una gara comune. Tanti episodi ammissibili ma altri inammissibili l'hanno resa una domenica di cui si discuterà per molto.



Al contrario dell'anno scorso che era filata via liscia, quest'anno è stata davvero molto movimentata: tre interventi della safety car e la bandiera rossa per andare a ripulire un tracciato troppo sporco da residui di carbonio. Una decisione più che giusta, evocata da un certo Alonso che ha chiesto alla direzione gara di fermare le auto per dare la possibilità ai commissari di entrare con dei mezzi adeguati e ripulire così la pista da dei detriti delle auto che possono essere, anche se piccoli, molto taglienti e quindi pericolosi per l'incolumità di pilota.



Tanti accadimenti sin dall'inizio e di ogni genere, e per una volta, nella lista dei contatti, è stato protagonista anche Raikkonen con un primo contatto con Bottas a pochi secondi dal via, che ha costretto il giovanale connazionale in Mercedes a rientrare al terzo giro per la sostituzione del musetto. A quel punto Hamilton non ha più visto Bottas negli specchietti e presto inizia ad allungare su Vettel, ma al giro 11 è il turno della prima safety car per via della Toro Rosso in avaria che lascia a piedi il russo Kvyat: un guasto che va a mitigare la rabbia di Sainz per averlo sbattuto contro le barriere. Quasi contemporaneamente si ferma anche Verstappen per noie meccaniche ma passano pochi giri e al diciassettesimo rientra la safety car e Raikkonen torna ai box per una riparazione che compromette del tutto la sua gara. Al diciannovesimo un colpo di scena che farà furore sui social media: Hamilton, nonostante il regime rallentato, rallenta troppo quando è il momento di ripartire e Vettel gli finisce addosso, rompendo qualche winglet della sua ala anteriore. Ma scatta una mossa rabbiosa di Vettel che affianca l'inglese e gli da una ruotata per vendetta. Una scena inaccettabile da professionisti di questo genere che verrà presto sanzionata con un pit-stop da 10 secondi di sosta obbligatoria per il ferrarista: tuttavia, per quanto giusta la repressione, è inspiegabile che il rallentamento dell'inglese non necessario sia invece stato considerato regolare.



La sosta caldeggiata da Alonso dura molto ma si riparte lanciati quando il contatore dei giri segna solo il numero 24 di 51, con Hamilton davanti a Vettel, Ricciardo (due posizioni riguadagnate in pochi metri dopo la ripartenza), Stroll e Massa. Una metà gara inedita, che vede mancare diversi soliti protagonisti e, in quanto ai team di seconda fila, si era già registrata la debacle di entrambi i piloti della Force India, costretti a ricominciare dalle retrovie quando, invece, per buona parte della prima metà di gara si ritrovavano ancora davanti alle Williams e subito a ridosso dei tre top team. Sempre prima di arrivare a metà gara si vede prima un acuto di Hulkemberg in grande ripresa, subito neutralizzato da una “pizzicata al muro” che lo vede rompere il braccetto dello sterzo destro e quindi costretto a rinunciare al gran premio. Problemi gravi, contemporaneamente, fanno rientrare anche Massa, aumentando a cinque il bilancio dei ritirati già a metà gara.



Da lì alla fine la cronaca di gara rallenta e perde brillantezza, ma resta vivo l'interesse per cosa succede in testa: Con Ricciardo davanti e un trenino inedito di Stroll e Bottas all'inseguimento, a loro volta ben distanti da Vettel e Hamilton senza speranze di recupero, è una prima assoluta. Non succede molto altro eccetto un mesto Perez che è sempre più invidioso del suo compagno di scuderia Ocon. Ma il finale è un film: sembrava già scritto da molti giri, invece Bottas ci crede fino in fondo e riesce a passare il giovane Stroll proprio negli ultimi metri prima del traguardo. Da alta scuola il team radio della Williams che, con grande freddezza inglese, annunciano al pilota “P3, mega job”. Come dire: “ce l'hai fatta, sei sul podio, grande lavoro. Va bene lo stesso”. D'altra parte non ci si poteva arrabbiare più di tanto: nessuno ci avrebbe scommesso che, a sole due settimane dal primo piazzamento a punti in carriera, il giovane rampollo canadese riuscisse addirittura a salire sul podio.

