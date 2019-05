Ballottaggi, Pd sotto la lente

È soprattutto il Pd ad essere sotto la lente, in questa tornata di amministrative. Perché degli 11 Comuni con più di 15mila abitanti la maggior parte hanno sindaci uscenti del Pd o del centrosinistra. E se il primo turno è andato bene, dal punto di vista di Largo del Nazareno, perché i candidati del M5S sono rimasti quasi ovunque fuori dai ballottaggi, il secondo turno vede avanti il vecchio centrodestra frutto dell’alleanza tra Forza Italia e la Lega: in 13 capoluoghi su 22 il centrodestra parte in vantaggio. Se a questi dati si aggiunge il fatto che, secondo l’Istituto Cattaneo ed altri centri ricerca, i ballottaggi sono sul filo anche nelle regioni rosse del centro Italia perché molto influirà l’astensione e la scelta degli elettori grillini, si può capire il silenzio e l’aria di mestizia che si respira in queste ore a Largo del Nazareno.

Con il leader Matteo Renzi che ripete che si tratta di un «voto locale», poco significativo per trarre conclusioni a livello nazionale, e che si è tenuto a debita distanza dai comizi finali pure nella sua Toscana (si vota a Lucca e Pistoia) anche per evitare di “personalizzare” troppo il voto provocando il temuto effetto di «tutti contro il Pd» come già accaduto lo scorso anno ai ballottaggi di Roma e di Torino.



Gli occhi sono puntati soprattutto su Genova, la roccaforte rossa che rischia ora di essere consegnata al centrodestra (qui il candidato del centrodestra Marco Bucci sfida Gianni Crivelli). La perdita di Genova potrebbe essere compensata da una vittoria all'Aquila, a Parma e a Padova o almeno in due delle tre città. In ogni caso - anche se le argomentazioni in casa renziana per depotenziare la possibile sconfitta non mancano (i candidati in campo sono stati scelti in fase precongressuale e non sono dunque espressione del segretario) – Renzi non potrà non tenere conto del segnale che verrà stanotte dai ballottaggi, anche in termini di voto di lista.

Più difficile è capire se la ricetta del centrosinistra unito (non va dimenticato che gli scissionisti bersaniani di Mdp appoggiano quasi ovunque, tramite liste civiche di sinistra, il candidato sindaco del Pd) è esportabile a livello nazionale. Un risultato deludente dei ballottaggi direbbe che non è esportabile, e rilancerebbe paradossalmente il Pd a vocazione maggioritaria. Eppure sia per il centrodestra sia per il centrosinistra la situazione a livello nazionale appare moto più complicata: in ogni caso per Silvio Berlusconi, ancorato al Ppe di Angela Merkel, resterà problematica un'alleanza con la Lega di Matteo Salvini che propugna l’uscita dall’euro;

e in ogni caso per il Pd di Renzi resterà problematica una futura alleanza con il variegato mondo alla sinistra del Pd (si va da Giuliano Pisapia agli scissionisti di Mdp fino alla Sinistra italiana di Nicola Fratoianni) perché a dividere non sono tanto i veti e le ripicche personali come sembra credere il fondatore dell’Ulivo Romano Prodi quanto le linee programmatiche: il Jobs Act, la questione della reintroduzione dei voucher, per non parlare della riforma costituzionale bocciata il 4 dicembre scorso da una parte della sinistra. Insomma, sarà bene non trarre affrettatamente conseguenze politiche dai ballottaggi i corso. Che sono importanti soprattutto per “testare” il radicamento dei partiti sul territorio.

