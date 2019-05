Molotov contro azienda salentina che lavora per il gasdotto Tap

Il cantiere del gasdotto Tap nel Salento è fermo, non ci sono lavori perchè era già stato concordato uno stop per l'estate in modo da non intralciare la stagione del mare nel Salento, ma le frange violente che si oppongono al progetto tornano a colpire. La notte scorsa a Carmiano, in provincia di Lecce, secondo quanto denuncia Tap, «sconosciuti hanno lanciato delle molotov contro la sede della ditta Mello che si occupa della cura degli alberi per conto di Tap». Mello è infatti l'impresa specializzata che, ad aprile scorso, ha espiantato temporaneamente circa 200 ulivi nell'area del microtunnel mettendoli a dimora in un nuovo sito con tutte le protezioni necessarie. Gli alberi torneranno laddove erano quando la costruzione del microtunnel sarà finita. Per l'espianto, Tap ha ottenuto tutte le autorizzazioni della Regione Puglia, il via libera del ministero dell'Ambiente ed anche un provvedimento favorevole del Consiglio di Stato che ha respinto un ricorso presentato con l'intento di fermare l'opera destinata a far arrivare in Puglia, dal 2020, 10 miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbajian via Grecia, Albania e Mar Adriatico.

«L'incendio - dice Tap riferendosi al lancio delle molotov - ha fatto fortunatamente solo danni minori. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri. Purtroppo è la seconda volta nel giro di poco più di un mese (il precedente episodio risale al 18 maggio scorso) che questa azienda salentina nel settore vivaistico viene attaccata. Tap - afferma la società in una nota - esprime di nuovo la sua piena solidarietà alla ditta Mello, a Lucio Mello e a tutti i suoi collaboratori vittime di un atto brutale, ingiustificabile e a freddo, chiaramente volto a far salire la tensione dopo un lungo periodo di tranquillità e all'esordio della stagione turistica. Tap si augura che nessuno voglia sottovalutare la gravità dell'episodio e che, di fronte alla replica dell'attentato, la solidarietà a chi è stato colpito e la difesa della civiltà del confronto siano unanimi».



Le molotov lanciate verso la sede della Mello non sono però l'unico episodio di violenza che ha sinora segnato i lavori preliminari del gasdotto nel Salento. Oltre a colpire la stessa Mello, in un paio di occasioni sono state distrutte le recinzioni del cantiere del microtunnel ed effettuati atti vandalici. Danneggiati inoltre i muretti a secco della campagna pugliese per ricavarne pietre con cui ostruire il transito sulle strade che portano all'area dei lavori. Infine, lo stesso espianto degli ulivi, più volte interrotto a causa delle proteste e dei blocchi stradali, è stato possibile solo perchè la zona interessata è stata massicciamente presidiata dalle forze di polizia che hanno aperto dei varchi a quanti lavoravano per Tap. E a tal proposito è stata già denunciata la presenza di frange estremiste e violente nel fronte che dice no alla localizzazione dell'approdo del gasdotto a Melendugno.

