Consip, il pm Woodcock indagato dalla Procura di Roma

Il pm Henry John Woodcock è stato indagato per rivelazione del segreto d’ufficio nell'inchiesta Consip.Il procedimento è del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Mario Palazzi, che hanno formalizzato l'iscrizione del magistrato della Procura di Napoli. Intanto oggi è previsto l'interrogatorio del vice capo del Noe Alessandro Sessa, indagato di depistaggio. Per la presunta fuga di notizie riservate relative all'inchiesta Consip, insieme al pm Woodcock è indagata dalla procura di Roma anche la giornalista Federica Sciarelli, nota conduttrice del programma televisivo “Chi l'ha visto?”. Alla cronista è stato anche sequestrato il telefono cellulare. Materialmente secondo gli inquirenti sarebbe stata lei a passare le notizie al Fatto quotidiano. «Non posso aver rivelato nulla a nessuno - ha detto Federica Sciarelli - semplicemente perché Woodcock non mi svela nulla delle sue inchieste, tantomeno ciò che è coperto da segreto».

L’accusa

L’ipotesi - tutta da verificare - per Woodcock è che avrebbe passato quindi informazioni alla stampa attraverso la compagna quando a dicembre scorso il procedimento è stato trasferito dalla Procura di Napoli a quella di Roma. «Ho assoluta fiducia dei colleghi della Procura di Roma», spiega il pm Woodcock. «Sono certo - ha aggiunto - che potrò chiarire la mia posizione, fugando ogni dubbio e ombra sulla mia correttezza professionale e personale. Non nego, tuttavia, di essere molto amareggiato e che questo per me è un momento molto difficile».

Fuga di notizie

L’inchiesta conta due diversi procedimenti per fuga di notizie: quello in cui è indagato Woodcock e quello in cui sono coinvolti i vertici dell’Arma. L’ipotesi su questo ultimo fronte è che avrebbero allertato i vertici di Consip - l’ad Luigi Marroni e il presidente Luigi Ferrara - che la Procura di Napoli stava indagando sugli interessi illeciti dell’imprenditore Alfredo Romeo nella Centrale acquisiti della Pubblica amministrazione. Ma andiamo con ordine.



L'interrogatorio di Sessa

Stando alla Procura, il colonnello Sessa avrebbe sviato l'indagine finalizzata a “tracciare” gli autori della fuga di notizie all'interno dei carabinieri. In particolare, «nella sua qualità di ufficiale in servizio presso il comando carabinieri Tutela ambiente di Roma, vice comandante preposto all’articolazione di polizia giudiziaria delegata alle indagini in relazione alla vicenda Consip» avrebbe detto il falso per «sviare l'indagine relativa all'accert¬amento degli autori mediati e immediati della violazione del segreto a favore de¬gli amministratori Consip».



«Mi ha chiamato Woodcock»

Il militare, superiore del capitano Gianpaolo Scafarto, è stato già ascoltato l’8 giugno scorso. Tuttavia il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi intendono chiarire alcuni passaggi rimasti ad oggi oscuri e che riguardano sms che Sessa e Scafarto si sono scambiati. In particolare, il 23 settembre 2016 Scafarto scrive al suo superiore: «Mi ha chiamato H (pm Henry John Woodcock, ndr) . Cose brutte. Poi le dico (...)». Il giorno seguente, il 24 settembre, Sessa scrive a Scafarto: «Sono stato mezz'ora al tel col doctor (pm di Napoli Henry John Woodcock, ndr)». «Problemi?», chiede Scafarto, «tra un po' - dice Sessa - ti chiamo e ti dico (...) oltre alle arance anche i limoni».



Sms criptici

I pm hanno già chiesto conto del contenuto di questi messaggi, ritenuti criptici. In particolare hanno voluto capire quali fossero queste «cose brutte» che sarebbero emerse in un incontro tra Scafarto e Woodcock. Al riguardo Sessa non ha saputo, o voluto, dare una spiegazione specifica, tanto da «avvalersi della facoltà di non rispondere». L’unica cosa che ha voluto puntualizzare è stata la telefonata avuta col pm di Napoli. «Ricordo tale telefonata nel corso della quale il dottor Woodcock si lamentò della sciatteria del capitano Scafarto e dei suoi continuis postamenti tra Roma e Napoli. Mi chiese di insistere per altri uomini e non mi parlò né all¬ora né mai del problema delle fughe di notizie».

