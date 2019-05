Padoan: ai trasporti la fetta maggiore del fondo investimenti

Il fondo di investimenti da 47,5 miliardi di euro, tra il 2017 e il 2032, vede come «primo settore» d'intervento quello dei trasporti, a cui è riservata la quota «più ingente» pari a 19 miliardi. Sul decreto che ripartisce i finanziamenti parla in audizione alla Camera, davanti alle commissioni Bilancio riunite, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Al trasporto sul ferro vanno così 10 miliardi, alla rete viaria 7 miliardi e al trasporto pubblico locale 1,6 miliardi, spiega Padoan entrando nel dettaglio.

Nel perodo 2016-2019 aumento di 4 miliardi

Gli investimenti rimangono «cruciali per la ripresa e il rafforzamento strutturale», sostiene il ministro ascoltato dai parlamentari sullo schema di Dpcm relativo periodo 2017-2032. Il consolidamento dei conti ha portato ad un «rallentamento della spesa in conto capitale» e sugli investimenti, tendenza «che è necessario correggere». L'azione di governo punta a «invertire» questo corso, già nell'anno in corso e con un «rafforzamento» nel prossimo biennio. La stima è di un aumento della spesa per investimenti di quasi 4 miliardi nel periodo 2016-19 («non è ancora sufficiente ma un primo passo che sarà necessario rafforzare»). In questo ha particolare valenza il fondo per il rilancio degli investimenti che «segna una significativa rottura con il passato. Un fondo pluriennale 2017-32 con una dotazione complessiva di 47,5 miliardi in termini di stanziamenti di bilancio. Fondo in parte già utilizzati e di cui restano 46, 44 miliardi». Il Dpcm fraziona questi fondi su diversi settori. Il primo settore, come detto, è quello dei trasporti a cui vanno le risorse maggiori.

Invertita rotta già da subito

Fino al 2016 le risorse in investimenti erano allocate su base annuale, con una programmazione «incerta», mentre il nuovo fondo investimenti si sviluppa su un orizzonte pluriennale e inoltre gli interventi saranno oggetto di «verifica, di appositivo monitoraggio». Quindi «si tratta di una procedura nuova, che abbandonano la rincorsa agli investimenti dando prospettive di lungo termine». Certo, aggiunge il ministro, occorre «accelerare i tempi, visto che ci sono 2-3 anni di ritardi, anche per via dell'inserimento del nuovo codice degli appalti, che deve essere assorbito». Rispondendo alle domande, Padoan chiarisce che «non c'è un'allocazione territoriale, ma ciò non vuol dire che il problema non si ponga: c'è necessità di collegare il Dpcm investimenti con il decreto Sud e il governo si impegna in questo». (Ni.Ba.)

© Riproduzione riservata