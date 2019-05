Renzi: ripartire da proposte su crescita e tasse, dibattito su coalizione addormenta elettori

Basta politichese. Basta discorsi su alleanze a sinistra con Pisapia, coalizioni e legge elettorale. Il segretario dem Matteo Renzi dopo la sconfitta del Pd alle amministrative prova a rilanciare su “visione” e programma. E lo fa ripartendo dal forum di venerdì e sabato a Milano “Italia 2020” dei circoli del Pd, «un appuntamento essenzialmente organizzativo» ma «dove ci confronteremo anche sul modello organizzativo di partito pensante che dobbiamo mettere in campo. Questo è anche un modo per mettere in campo una risposta alle tante critiche sulla sconfitta dei ballottaggi». E ancora: «Vogliamo parlare di dove vogliamo portare l’Italia nei prossimi tre anni. Il Pd è l’unica forza che parla di contenuti: se si parla di contenuti non abbiamo nulla da perdere». Così ha parlato l’ex premier durante la rassegna stampa del Nazareno #OreNove.

Una occasione in cui Renzi è sembrato concedersi una maggiore autocritica sui risultati delle amministrative, dopo il tweet di ieri in cui rivendicava il maggior numero di comuni vinti dal centrosinistra rispetto al centrodestra. «Nel complesso numericamente abbiamo vinto più comuni degli altri, ma rispetto all’altra volta ne abbiamo persi di più. Quindi il giudizio non è positivo», ha spiegato l’ex premier. Con due chiose polemiche. Una politica e una personale. La prima è che «le continue esasperanti polemiche nel centrosinistra alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario». La seconda è che «sulla vicenda Consip (con il coinvolgimento del padre Tiziano indagato per traffico di influenze illecite, ndr) ho perso molto consenso, è una vicenda enorme sul quale la verità chiarirà molte cose».

Renzi: si perdono elezioni perché non si parla con la gente

Un concetto, quello di ripartire da proposte concrete su lavoro, tasse, crescita, immigrazione ribadito così: «Un abbraccio affettuoso a chi vorrebbe passare i prossimi mesi a guardarsi l'ombelico, a parlare di noi. Noi spalanchiamo le finestre e parliamo agli italiani. Se si perdono le elezioni è perché non si parla con la gente. Ma il Pd ha risultati e una visione per i prossimi anni»

«Non rinuncio a ius soli per un sondaggio»

Un esempio? Nessun arretramento sulla legge sulla cittadinanza (a certe condizioni) ai migranti nati in Italia. «Non si rimettono in discussione battaglie come quella sullo ius soli - ha detto il segretario dem - Non si può cambiare idea per un sondaggio che dice che gli italiani sono meno favorevoli, tendenza che non è legata all'insicurezza sugli attentati. Non rinuncio a un’idea per un sondaggio, come non abbiamo rinunciato alla battaglia sui diritti civili, sul jobs act, sull’Expo. Noi siamo capaci di prenderci le nostre responsabilità».

«Torna crescita, politica non populisti fan risultati»

Ma il primo obiettivo resta la crescita. Pancia a terra per migliorare i risultati fin qui ottenuti. «Si potrebbe crescere di più ma siamo partiti da meno due di Pil e ora si torna a crescere. La differenza tra politici e populisti è che i populisti urlano mentre i politici ottengono risultati» ha rivendicato Renzi.

«Dibattito coalizioni addormenta, su venete dl doveroso»

Stop dunque al «dibattito sulla coalizione» che «addormenta gli elettori e non serve» perché «non è di per sé la coalizione che segna la vittoria. È il candidato, il leader, il territorio che segna la sconfitta o la vittoria ai ballottaggi». Ecco che dunque «le coalizioni non sono l’argomento su cui intrattenere gli italiani per i prossimi 12 mesi. Quello che interessa loro è cosa facciamo sulle tasse. Le coalizioni affascinano gli addetti ai lavori, il modo con cui si risolvono i problemi è il nostro campo di gioco». E a proposito di soluzione ai problemi, il decreto sulle banche venete è stata una «scelta legittima e doverosa» da parte del governo.

Le critiche di Veltronie la replica di Renzi

A Renzi sono arrivate oggi critiche dall’ex segretario dem Walter Veltroni, che gli ha consigliato di «cambiare passo», perché «serve una nuova stagione», dal momento che oggi il Pd sembra privo di identità e «non è più la forza innovativa e di sinistra che avevamo immaginato». Ad esempio: «la priorità per la sinistra

moderna era e resta la lotta alla precarietà». Dopo avergli ricordato che al Lingotto lo slogan fu «vocazione maggioritaria ma non autosufficienza», Veltroni ha incalzato così: «Dimostri di aver capito che questa è la fase dell'inclusione».

Delle parole di Veltroni Renzi nella rassegna stampa ha ripreso però soprattutto quelle che condivideva di più. Lì dove per esempio l’ex sindaco ha ricordato che una grande forza riformista non dovrebbe mai proporsi “contro” ma sempre “per”. «Ha ragione Veltroni, non presentarsi contro ma per, è tema che giudico fondamentale» ha replicato Renzi, per il quale «la discussione su cos'è la sinistra e come si vince o si perde non può essere staccata dalla realtà». E si è chiesto a mo’ di esempio: «Chi combatte il precariato: chi fa dotte analisi o chi concretamente permette di aumentare i contratti di lavoro a tempo indeterminato?». E ancora: «Chi è che difende le prospettive dei più deboli? Non è chi si rinchiude nei salotti delle proprie certezze a esprimere un ragionamento politico che non segue più nessuno». Ma su inclusione e coalizioni il giudizio è duro: «Quelli che invocano una coalizione di centrosinistra larga il più possibile fanno il gioco del centrodestra, e non del Pd» ha detto Renzi in un’intervista sul Quotidiano Nazionale. Lo dimostrano risultati come quelli di Genova, ma non solo. «Abbiamo perso, e anche questa è una sconfitta che brucia, che fa male, a Pistoia». Dove il candidato tutto era fuorché renziano.

