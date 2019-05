Cdm: sì al decreto che ripartisce 1 mld di tagli tra i ministeri

Il premier Paolo Gentiloni, dopo un passaggio nel Consiglio dei ministri lampo di questa mattina, ha firmato il Dpcm di attuazione della riforma dello Stato che ripartisce tra i ministeri il miliardo di euro di tagli selettivi l’anno ai fini dell’indebitamento netto della Pa per il trennio 2017-2020, come indicato dall’ultimo Documento di economia e finanza. Il decreto che impone ai ministeri una riduzione del budget diventerà pienamente operativo con la prossima legge di Bilancio.

Investimenti, terremoti e immigrazione esclusi dai tagli

Ciascun Ministero deve indicare le azioni che intende intraprendere per conseguire il taglio di spesa deciso. Gli interventi vanno realizzati attraverso tre possibili direttrici: revisione di procedure amministrative o organizzative per l'efficienza; definanziamento interventi previsti; revisione meccanismi o parametri che determinano la spesa (prestazioni, aliquote ecc.). Considerate le priorità dell’azione di Governo, il Dpcm esclude dalle riduzioni di spesa quelle relative a investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà. Entro il 20 luglio i singoli Ministeri devono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le proprie proposte di intervento la cui praticabilità sarà vagliata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ok a rendiconto generale 2016 e assestamento bilancio 2017

Il Cdm ha approvato anche due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2016 e all'assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017. Il Rendiconto generale 2016 registra un sensibile miglioramento, rispetto all’esercizio precedente, del saldo netto da finanziare (pari a -11,1 miliardi, calcolato in base agli accertamenti e agli impegni di competenza e al lordo delle regolazioni contabili), ascrivibile alle maggiori entrate accertate (11,7 miliardi di euro) e, al tempo stesso, a una sensibile contrazione delle spese correnti (oltre 20 miliardi di euro). Il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per il 2017 mostra un miglioramento di 4.490 milioni di euro del saldo netto da finanziare. In particolare, per le entrate finali è previsto un aumento di circa 2.841 milioni in termini sia di competenza che di cassa, mentre le spese finali diminuiscono, nel complesso, di circa 1.649 milioni di euro.

Completata la riforma del Terzo settore

Nel corso della riunione, durata poco più di mezz’ora come quella che domenica scorsa ha varato il decreto legge sulle banche venete, il Consiglio dei ministri ha poi completato il quadro normativo della riforma del Terzo settore avviata tre anni fa con il via libera alle Linee guida e culminata nella legge delega 106/2016. Tre, in particolare, i decreti legislativi approvati in via definitiva dal Governo. Si tratta delle misure per il Codice del Terzo settore, quelle sulla disciplina del 5 X 1.000 e delle norme per l'aggiornamento della normativa sull'impresa sociale.

Poletti: passo importante per la coesione sociale

Soddisfatto il ministro delle Politiche sociali Giuliano Poletti, che in conferenza stampa al termine della riunione ha sottolineato l'importanza del riassetto normativo portato a termine oggi per un settore «che occupa oltre un milione di lavoratori e coinvolge e cinque milioni di volontari e 300mila associazioni». Poletti ha parlato di «importante riconoscimento politico e normativo» a un «grande mondo», quello del volontariato sociale, «essenziale per la coesione sociale e la buona vita delle nostre comunità».

Bobba: più trasparenza grazie al Registro nazionale

Tra gli aspetti più significativi del Dlgs che si occupa del Codice, ha invece ricordato il sottosegretario Luigi Bobba, c'è «la prima definizione ufficiale di riferimento del Terzo settore», superando così l'originaria terminologia sociologica, e l'istituzione «di un unico registro del Terzo Settore, che sarà gestito dalle Regioni ma nell'ambito di un'unica piattaforma nazionale che favorirà la trasparenza degli operatori». Di rilievo anche la dotazione di 190 milioni di euro garantita dal Governo per la messa a regime della riforma, «al 60% già utilizzati nell'ambito dei decreti attuativi per la copertura delle agevolazioni fiscali» a favore il Terzo settore. Ad esempio, l’incremento al 35% della detrazione fiscale per le donazioni dei cittadini alle organizzazioni di volontariato.

Aggiornata la normativa sulle imprese sociali

Altre novità sono contenute nel Dlgs che aggiorna la normativa sulle imprese sociali. In particolare, ha spiegato Bobba, il decreto amplia i campi di attività di questo tipo di imprese e rende possibile una parziale distribuzione di utili. Altre modifiche riguardano la governance delle imprese sociali, che saranno amministrabili sia da soggetti profit che no profit. Di rilievo anche la previsione di un nuovo meccanismo di incentivi fiscali (deducibilità/detraibilità al 30%, ancora da notificare a Bruxelles) che ricalca il regime prvisto a partire dal 2013 per gli investimenti destinati allo sviluppo delle start up innovative.

Più trasparenza per il 5 X 1.000

Infine, il capitolo 5 X 1.000. Il Dlgs varato oggi dal Governo complata la riforma avviata con la legge di Bilancio 2015 che per la rpima volta ha “stabilizzato” uno stanziamento di 500 milioni di euro destinati a coprire le scelte deei contribuenti in diciarazione dei redditi. Le novità sottolineate da Bobba riguardano la semplificazione e accelerazione del meccanismo di erogazione del contributo alle associazioni di volontariato (oggi dura quasi due anni), una diversa procedura di ripartizione delle somme per evitare il rischio di distorsioni e un meccanismo per favorire la trasparenza e rendere certe le modalità di impiego dei contributi da parte degli operatori.

© Riproduzione riservata