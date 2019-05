Sole 24 Ore: l’assemblea dei soci approva aumento di capitale da 50 milioni

L'assemblea dei soci del Sole 24 Ore ha approvato a maggioranza l'aumento di capitale da 50 milioni di euro. L'operazione è stata votata dagli azionisti titolari di oltre 91 milioni di azioni, con 1 contrario e azionisti per circa 38mila azioni che si sono astenuti. Nel dettaglio, nella parte straordinaria dell'assemblea dei soci, è stato votato a maggioranza il punto all'ordine del giorno che contempla «l'esame del resoconto intermedio di gestione della società al 31 marzo 2017». Oltre a «provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 codice civile: proposta di copertura delle perdite anche tramite aumento di capitale - previo raggruppamento azionario nel rapporto di una nuova azione, avente godimento regolare, ogni 10 azioni esistenti - per 50 milioni di euro, a pagamento e in via inscindibile, tramite l'emissione di azioni speciali riservate in opzione ai soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 cc, e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, al prezzo di sottoscrizione che sarà determinato dal consiglio di amministrazione, sulla base della delega e dei criteri approvati dall'assemblea straordinaria».

«L'esborso può sembrare modesto ma noi come cda pensiamo sia adeguato». Lo ha affermato il presidente del Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, rispondendo in assemblea degli azionisti a dei rilievi sollevati sull'entita' della partecipazione di Confindustria (azionista al 67,5% del gruppo) all'aumento di capitale con 30 milioni di euro sui 50 milioni totali. «Non ritengo corretto dire che 30 milioni di euro siano una miseria, per nessuno», ha sottolineato Fossa, ricordando che tra aumento di capitale e vendita del 49% dell'asset Formazione «oggi siamo vicini a una disponibilità di 90 milioni di euro», somma che dovrebbe permettere «di fare investimenti». Sullo stesso tema, ha aggiunto l'amministratore delegato, Franco Moscetti: «Non credo che questo giornale non si svilupperà in futuro per mancanza di investimenti», ha dichiarato e tornando sul ruolo di Confindustria nell'aumento di capitale ha continuato dicendo che «non giudico se Confindustria ha messo poco o tanto, Confindustria ha messo quello che le è stato chiesto di fare». Infatti, ha spiegato Moscetti, «abbiamo lavorato con consulenti di primo livello e tutti coloro che hanno lavorato con noi hanno detto che 50 milioni di aumento di capitale più 20 milioni della vendita del 49% della Formazione - che ora sono 40 milioni - ci permettono di guardare al futuro con serenità e ottimismo».

Non ci sono ancora date precise per l'aumento di capitale ma sicuramente verrà concluso entro fine ottobre. Lo ha assicurato l'amministratore delegato del gruppo editoriale, Franco Moscetti, a margine dell'assemblea. «Entro il 15 novembre quando scadrà lo stand-still avremo i soldi in tasca, quindi l'aumento sarà concluso per fine ottobre - ha affermato Moscetti - I tempi sono quelli tecnici - ha precisato - ormai l'offerta vincolante per la Formazione l'abbiamo ricevuta, il consorzio di garanzia delle banche è stato formalizzato, la delibera del consiglio generale di Confindustria è già vecchia di qualche settimana».

