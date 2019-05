Tim, Cattaneo: crescita vertiginosa clienti finali, vedrete la trimestrale

Tim «è un'azienda che sta crescendo a numeri vertiginosi di clienti finali, vedrete anche i risultati di questo trimestre». Così l'amministratore delegato, Flavio Cattaneo, nel corso di un'audizione in commissione Trasporti della Camera sulla banda larga.

«Ancora non partito un cantiere delle gare Infratel»

«I clienti in adsl li portiamo subito in fibra e li portiamo molto prima degli altri. Perché devo rinunciare a questo upgrade ai miei clienti? Ma perché non gli posso dare fra un mese quello che gli promettono fra tre anni se riescono, perché qui parliamo di intenzioni. Prendiamo per ammesso e non concesso le dichiarazioni 2015, fra un po' siamo nel 2018 non è stato posato un metro. Vogliamo aspettare ancora? Dove sta il problema? Non è partito un cantiere delle gare Infratel, non è partito un cantiere». Flavio Cattaneo sottolinea che «quando partirà il cantiere l'Italia sarà coperta, con diverse tecnologie, con diverse situazioni; i tempi del pubblico non ve li devo dire io, sono completamente diversi da quelli di un privato. Il privato decide, assegna dei lavori e parte. Il pubblico decide, ha determinate procedure, giustamente e questo allunga burocraticamente i tempi e comunque reagisce dopo rispetto a un'esigenza dei cittadini che è quella di avere subito un servizio migliore». Tim, si insiste, «non cambia idea, investe molto». Dal 2014 a oggi - sottolinea a sua volta il presidente Giuseppe Recchi - la copertura della banca ultra larga è passata dal 24% all'attuale 66% e all'85% a fine 2017. Nessuno investe come noi».

Per Metroweb totalità Sparkle, richiesta irricevibile

Tim «non ha comprato Metroweb perché abbiamo ricevuto richieste irricevibili. Ci hanno chiesto, di fronte a testimoni, in cambio del 51% di Metroweb, la totalità di Sparkle; se avessi fatto una cosa del genere non solo mi sarei beccato una causa di responsabilità perché avrei dato via una società che fa 1,3 miliardi di ricavi per il 51% di una società che ne fa 100 milioni, 50-70». spiega ancora l'ad di Tim in audizione alla Camera.

Calenda: parole Cattaneo gravi,bandi in regola Ue

Ma «gravi ed inaccettabili» vengono definite alcune delle affermazioni di Cattaneo da parte del ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, «tanto più in quanto rese in una sede istituzionale». Per Calenda infatti «i bandi Infratel, a cui peraltro Tim ha partecipato insieme ad altri operatori, sono stati strutturati nel pieno rispetto delle regole nazionali ed europee. Sono certo che la società tornerà immediatamente ad utilizzare, nei rapporti con il governo, un linguaggio consono». Nel corso dell’audizione alla Camera l'ad di Tim, Flavio Cattaneo, aveva detto di non volere più partecipare ai bandi «perché riteniamo che siano costruiti in una certa maniera. Se sono ad hoc, allora per me possono farlo anche senza bando e darlo a chi ritengono più opportuno».

