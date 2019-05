Costo del lavoro, da «e-fattura» e spending la dote per un taglio strutturale

L’obiettivo, in linea con l’impegno assunto due giorni fa dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni al congresso della Cisl, è provare a incrementare la “dote” a disposizione della prossima manovra di bilancio, con priorità a un più corposo taglio del cuneo fiscale concentrato sui giovani. Si sta ragionando al ministero dell’Economia su come realizzare l’intervento, e tra le ipotesi allo studio una delle più accreditate vede in pole position una manovra sull’Iva. Non per intervenire sulle aliquote, che anzi resterebbero invariate per effetto della decisione del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia del 2018 (15,7 miliardi), ma per recuperare gettito attraverso l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle transazioni tra privati. Obbligo che al momento si applica all’Iva da versare sulle fatture emesse verso le amministrazioni pubbliche. Il primo step guarda a Bruxelles. Se fosse introdotta in via facoltativa, la fatturazione elettronica erga omnes non dovrebbe ottenere il via preliminare da parte della Commissione Ue. Nel caso dell’obbligatorietà, invece, vi sarebbe bisogno del placet di Bruxelles. Se non fossero sollevate obiezioni, si potrebbe procedere e stando alle prime simulazioni il maggior gettito (di fatto recuperato alla gigantesca area dell’evasione Iva) potrebbe essere cifrato in 5 miliardi. Risorse che andrebbero ad aggiungersi a un pacchetto di risparmi da ottenere attraverso la spending review (ora incardinata nel processo di formazione dei conti pubblici), così da portare la dote complessiva a circa 7 miliardi, da destinare interamente al taglio strutturale del cuneo fiscale.

Se questa è l’ipotesi sulla quale si sta ragionando in sede tecnica, occorrerà da qui a ottobre, quando verrà predisposta la manovra, verificare se vi è il necessario sostegno politico per farne oggetto di misure specifiche da sottoporre al vaglio del Parlamento. Pur nel “sentiero stretto” più volte evocato dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in cui comunque andrà garantita una correzione strutturale pari allo 0,3% del Pil rispetto allo 0,6% indicato dalla Commissione, una manovra così concepita e tutta concentrata sul versante del costo del lavoro potrebbe costituire un importante atout. È vero che quest’anno l’economia nazionale crescerà dell’1,3% (il Governo ad aprile ha previsto l’1,1%), ma è altresì vero che dall’anno successivo il Fmi riconduce a un più magro 1% (1,1% secondo il Csc) la previsione di crescita del nostro Paese. La strutturalità dell’intervento è elemento da non sottovalutare, in direzione della creazione di nuova occupazione. Pesa la variabile politico/elettorale, che potrebbe indirizzare le risorse così ricavate a manovre ritenute più spendibili dal punto di vista del consenso, come un intervento diretto sull’Irpef. Anche per quel che riguarda il potenziamento dei risparmi da ottenere attraverso la spending review (indicati in 1 miliardo nel Def di aprile), la partita è appena agli inizi. La Corte dei Conti è stata martedì scorso alquanto esplicita sull’argomento: in un quadro di “sostanziale tenuta” dei conti pubblici, le misure di riduzione della spesa “non hanno prodotto risultati di contenimento del livello complessivo di spesa”. Quanto alla Consip, nonostante la centralizzazione delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi da parte della Pa, si registra il ricorso prevalente a procedure extra Consip. Come dire che su questo versante operazioni di ulteriore razionalizzazione sono possibili.

