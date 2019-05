Dalla Brexit rischi per l’export, ma l’Italia può intercettare 26 miliardi di investimenti

La Brexit per l’economia italiana nasconde rischi (per l’export), ma anche opportunità (l’attrazione di nuovi investimenti). A fare i conti con alcune simulazioni è Confindustria nel suo ultimo report del Centro studi sugli «scenari economici». L’analisi mette sotto la lente i 22 miliardi del nostro export e il rischio di dazi che colpirebbero in particolare settori come la vendita di alcolici, il settore agroalimentare e dell’arredo. Dall’altro lato - mettono in luce i tecnici del Csc - l’Italia nel medio lungo periodo potrebbe provare a intercettare il flusso di investimenti che lascerebbero Londra in cerca di nuove mete: l’effetto netto della Brexit Italia sarebbe pari a 26 miliardi di euro in dieci anni.

Il Regno Unito - ricorda il Centro studi di Confindustria - rappresenta un significativo mercato di sbocco per l’Italia. Nel 2016 l’export made in Italy verso il mercato britannico ammontava a 22,5 miliardi di euro. Nel periodo 2012-2016 il Regno Unito ha avuto una quota media annua del 5,3% delle nostre esportazioni (meno comunque di Spagna Francia e Germania). Il comparto delle «bevande, vini e bevande spiritose» è quello che potrebbe risentire maggiormente di effetti negativi legati alla Brexit. Il Regno Unito rappresenta il 12% del nostro export in questo settore, pari a 1,03 miliardi nel 2016: se si applicassero i regolamenti tariffari tra Ue e resto del mondo, le bevande sarebbero tra i beni sottoposti ai dazi più elevati (al 19%).

Anche il comparto “agro-alimentare” è a elevato rischio Brexit. Nel Regno Unito, infatti, sono stati esportati nel 2016 prodotti per 2,3 miliardi di euro. In questo caso oltre alle eventuali elevate barriere tariffarie in assenza di mancato accordo (con un picco del 35% per i latticini) e al possibile cambiamento del quadro regolamentare, il rischio è legato anche al probabile allungamento dei tempi di sdoganamento delle merci, che risulterebbe cruciale per alcuni prodotti freschi. Gli altri settori più esposti (ma con meno rischi sul livello delle barriere tariffarie) sono poi quelli del legno e arredo e degli autoveicoli e degli altri mezzi di trasporto.

Gli investimenti diretti esteri (Ide) in entrata e in uscita sono uno dei polmoni principali dell’economia britannica. Le multinazionali straniere oltremanica sono più di 22mila e contribuiscono per il 16% al Pil con più di 3,6 milioni di addetti. Con il settore dei servizi finanziari a fare la parte del leone (rappresenta il 30% dello stock di Ide nel Regno Unito). È proprio questo settore - avverte Csc - che potrebbe risultare particolarmente colpito dall'uscita dalla Ue, specialmente se la Brexit dovesse comportare la perdita del “passaporto unico” che consente alle istituzioni finanziarie di un paese Ue di operare in tutto il resto dell’Unione. Nel breve periodo è poco probabile lo smantellamento di impianti produttivi, mentre sono a rischio il loro ampliamento e la realizzazione dei nuovi. Un fatto questo che apre a nuove opportunità per i paesi Ue. La stima non è facile: alcuni calcoli parlano di un calo del 22% degli Ide in 10 anni, in pratica 282,3 miliardi di euro che potrebbero traslocare nel resto d’Europa. L’attrazione di questi investimenti dipenderà dall’appeal dei vari Paesi. Secondo il Csc l’Italia ha buone chance perché i settori italiani a maggiore presenza di capitali esteri (manifatturiero, commercio all'ingrosso e servizi di telecomunicazioni e di informatica) sono gli stessi che occupano le prime posizioni tra gli Ide britannici. Da qui la stima di un effetto netto della Brexit per gli investimenti in entrata in Italia pari a 26 miliardi di euro in dieci anni. Un afflusso che si potrebbe tradurre in un aumento del valore aggiunto pari a 5,9 miliardi di euro annui, lo 0,4% del Pil.

Gli effetti sull'export italiano



Settore Export dell'Italia verso Uk

(euro mld, 2016) Quota media

2012-2016 Eventuale

livello barriere tarifarie* Bevande, vini e bevande spiritose 1,03 12,0% 19,0% Legno e arredo 1,21 8,2% 0,9% Agrifood 2,34 7,9% 6%-35% Altri mezzi di trasporto 0,39 7,4% 4,1% Autoveicoli 2,71 7,3% 4,1% Carta e editoria 0,49 6,4% 0,9% Tessile e abbigliamento 1,87 5,8% 6,5%-11,5% Farmaceutica 0,92 5,5% 4,6% Computer, appar. Elettronici e ottici 0,61 5,4% 2,4% Apparecchi elettrici 1,31 4,9% 2,4% Pellame 0,78 4,9% 4,2% Materiali da costruzione 0,5 4,7% 2,0% Gomma -plastica 0,75 4,6% 2,0% Macchinari 3,93 4,4% 1,7% Prodotti in metallo 1,50 4,0% 2,0% Chimica 1,21 3,2% 4,6% Gioielli 0,34 3,0% 2,5% Tabacchi 0,01 2,6% 19,0% Altri prodotti manifatturieri 1,03 5,7% 2,6% *Tariffe medie applicate dalla Ue verso paesi terzi Fonte: elaborazione Csc su dati Un Contrade e profili tariffari dell'Ue

