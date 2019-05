Charlie, medici concedono più tempo ai genitori prima di staccare la spina

Ultimo giorno di vita per il piccolo Charlie Gard, il bimbo inglese di 10 mesi affetto da una malattia genetica ritenuta incurabile, la sindrome di deperimento mitocondriale. Dopo una dura battaglia legale l’equipe medica del Great Ormond Street Hospital ha deciso di staccare la spina. L’annuncio è giunto dai genitori, Chris Gard e Connie Yates. I genitori volevano invece portare il bambino negli Stati Uniti e sottoporlo a una cura sperimentale. La Corte europea per i diritti umani, come già avevano fatto i tribunali inglesi, ha respinto l’ultimo ricorso dei genitori. I medici dell’ospedale pediatrico londinese non hanno consentito ai genitori di trasportare il bimbo a casa per fargli un bagnetto e per farlo dormire in quella culla che non ha mai visto. I medici hanno annunciato che avrebbero staccato le macchine alle 12 ora italiana.

La mamma Connie Yates sul suo profilo Facebook ha scritto che oggi dopo una trattativa hanno avuto un po’ più di tempo per stare con Charlie. Connie ringrazia tutti per il sostegno, scrive che stanno facendo tesoro dei ricordi preziosi di questi momenti e chiede il rispetto della loro privacy, « mentre ci prepariamo a dare il saluto finale a nostro figlio Charlie».

Non servirà dunque la montagna di denaro raccolta dal Charliès Army, l'esercito di Charlie, 1,4 milioni di sterline che sono stati donati per curarlo. «Charlie morirà sapendo che era amato da migliaia di persone: grazia a tutti per il sostegno», hanno scritto in un post su Facebook i genitori del piccolo. E hanno pubblicato una serie di foto struggenti, tra le quali una in cui sono sdraiati e riposano a fianco del piccolo che dorme.

Fortissima la polemica nel Paese e in tutto il mondo. Un portavoce della chiesa cattolica in Inghilterra e Galles ha criticato una decisione «straziante» e ha preso le difese dei Gard che «comprensibilmente hanno tentato in tutti i modi di salvare il loro figlio». In Italia l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha lanciato un appello a rispettare la volontà dei genitori del piccolo Charlie Gard.

Migliaia di messaggi di solidarietà da tutto il mondo arrivano sui social. I cittadini comuni esprimono la loro vicinanza alla famiglia uscita sconfitta da una lunga battaglia legale per impedire che venissero staccati i macchinari che tengono in vita il piccolo e tentare di salvarlo con una cura sperimentale negli Usa. Su Twitter è stato creato un hashtag, #LetCharlieGoHome, col quale si è tentato fino all'ultimo di convincere i medici londinesi di permettere ai genitori di portare il figlio a casa e trascorrere con lui le ultime ore. Ma non è stato possibile perché in ospedale gli devono essere somministrate le cure palliative per non farlo soffrire una volta staccata la spina.

In Italia la vicenda è stata definita aberrante. Per il segretario del Pd Matteo Renzi serviva una divers attenzione delle autorità europee: «Condivido uno stato d'animo, più che uno status: il dolore di quei genitori e di quel bambino mi rimbomba in testa continuamente». E dice di avere più domande che risposte. Una se la fanno in molti: « Perché la Corte Europea dei diritti umani (diritti?) non ha concesso la cura sperimentale in America?». Per Beppe Grillo Ue senza anima, peggio di Pilato. «Neppure Pilato se ne lavò le mani in questo modo. Charlie Gard non è clinicamente morto, i suoi genitori non desiderano che siano spente le macchine che lo tengono in vita, addirittura se ne andranno via! Un viaggio di coraggio e di speranza: una musica che trova orecchie da mercante in questa europetta insipida e senz'anima». Il post di Beppe Grillo a difesa della vita di Charlie Gard - e all'attacco dell'Ue - apre un rovente dibattito tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle. Qualcuno plaude, qualcun altro invece è molto critico a

testimonianza che l'argomento fine vita continua a dividere l'elettorato pentastellato.





Per il segretario della Lega Matteo Salvini nella vicenda la Ue è complice e silente: «È un omicidio con la complicità, anche questa volta, dell'Ue che tace. Il senatore di Fi Lucio Malan chiede l’intervento di Mattarella sulla regina: «Dato che quella del bambino inglese malato Charlie Gard è una vera e propria esecuzione, con tanto di sentenza e data di morte, chiedo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che intervenga sulla Regina Elisabetta chiedendo di concedere la grazia». «Hanno vinto i giudici, i burocrati, gli ideologi dell'omicidio di Stato, e quelli che pensano che sia un costo tenere in vita un piccolo di essere umano. Hanno perso i genitori del piccolo, che hanno combattuto per poterlo portare negli Usa e sottoporlo a una cura sperimentale», ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Charlie Gard, no eutanasia di Stato», ha scritto su Twitter il presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi (Energie per l'Italia).

