Corruzione, l’arma pericolosa della confisca

La lotta alla corruzione è stata al centro dell’attenzione del legislatore negli ultimi anni. Ora il Parlamento si accinge a varare una misura inedita e cioè l’applicazione del sequestro e della confisca preventiva dei beni, prevista in origine per finalità antimafia, a una serie di reati collegati alla corruzione.

Questa novità normativa, che è stata oggetto di rimaneggiamenti al Senato in sede di esame del disegno di legge di riforma del codice antimafia, va inserita nel contesto degli strumenti di prevenzione della corruzione introdotti a partire dalla legge Severino (n. 190/2012).

Si è capito finalmente che per combattere una piaga sociale così difficile da sanare non basta il codice penale, con l’elenco dei reati che spaziano dalla corruzione alla concussione, dalla malversazione ai danni dello Stato all’indebita percezione di erogazioni e contributi pubblici. Da qui una serie di nuovi presidi obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni. Si pensi, in particolare, ai piani anticorruzione, alla nuova figura del funzionario responsabile dell’anticorruzione, alla rotazione dei titolari degli uffici più a rischio (per esempio l’ufficio contratti), al cosiddetto “whistleblowing” (le soffiate anonime dei colleghi). Il tutto è stato condito con dosi massicce di trasparenza. La mole dei dati che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui loro siti, dalle consulenze alle sovvenzioni, dai compensi dei dirigenti ai contratti stipulati, è addirittura eccessiva. Sta infatti generando malumori e disaffezione in molti dirigenti che vedono resi pubblici dati patrimoniali anche dei loro familiari quando, a fini di controllo, sarebbe sufficiente una comunicazione ad appositi uffici interni. Al sistema di prevenzione è preposta l’Autorità nazionale anticorruzione i cui poteri sono stati notevolmente rafforzati, da ultimo con il nuovo codice dei contratti pubblici.

Anche le modifiche al codice antimafia con finalità anticorruzione in corso di approvazione hanno natura preventiva.

La versione originaria del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nel novembre del 2015 consentiva l'applicazione delle misure preventive personali e patrimoniali agli “indiziati” dei principali tipi di reati collegati alla corruzione previsti dal codice penale. Ci si è accorti però che così si sarebbe esteso in modo eccessivo l'istituto delle misure di prevenzione che in Italia ha una lunghissima tradizione, ma che ha posto problemi di compatibilità con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Solo pochi mesi fa l'Italia è stata oggetto di una condanna in questa materia da parte della Corte di Strasburgo (sentenza De Tomaso del 24 febbraio 2017).

L'”indiziato” infatti è in una posizione ben diversa dal “condannato” con sentenza passata in giudicato magari in seguito a più gradi di giudizio. È ciò a prescindere dal fatto che anche le misure di prevenzione sono disposte da un giudice all'esito di un procedimento in contraddittorio. In uno Stato di diritto esse si possono giustificare soprattutto nei confronti di delinquenti professionali o abituali (come i mafiosi) i cui patrimoni, non proporzionati al reddito ufficiale, sono il risultato di attività illecite reiterate.

Il fatto corruttivo episodico, che rientrava nella versione originaria del disegno di legge, non sembra conforme a questo modello. Da qui la modifica apportata dal Senato che restringe l'ambito di applicazione della norma agli indiziati dei reati di truffa aggravata e di associazione a delinquere semplice con finalità corruttive. Già affiorano i dubbi dei penalisti sulla razionalità e coerenza sistematica anche di questa soluzione auspicando un ripensamento da parte del Parlamento.

In ogni caso, spostare nuovamente sul versante penalistico, come avverrebbe con le nuove disposizioni su confisca e sequestro, l’asse della lotta anticorruzione rischia di rendere meno credibili i tentativi recenti di prevenire dall’interno delle pubbliche amministrazioni il radicarsi della malapianta della corruzione.

