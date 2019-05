Il “rimpasto” di Francesco nel governo della Chiesa. Escono Pell e Muller, i capi dell'opposizione

È una decisione davvero molto importante, una notizia-bomba. L'uscita di Gerhard Muller dalla carica di Prefetto della Dottrina della Fede - che arriva il giorno successivo al congedo di George Pell da Prefetto per l'Economia - rappresenta un cambio di passo di Papa Francesco nel governo della Chiesa. Una sorta di “fase-2”. Muller è un leader conservatore che ha contrastato Bergoglio al Sinodo sulla famiglia - fu uno dei firmatari della lettera dei 13 cardinali, come Pell - ma soprattutto nel tempo di questo pontificato ha messo in dubbio (ma non è uno dei cardinali del “dubia”) la linea complessiva impostata dal Papa.

Escono di scena due pesi massimi

Mueller arrivò ad affermare che il suo compito sarebbe stato quello di dare spessore teologico al pontificato, come se con Francesco non ci fosse. Non lo ha mai cambiato, lo ha lasciato lì al suo posto, e il tedesco di Ratisbona non ha mai mollato la sua posizione di fiera e aperta opposizione. Scaduto il quinquennio, senza preavviso, lo ha lasciato andare, e al suo posto ha messo il vice del dicastero dal 2008, il gesuita Ladaria Ferrer, anche lui un deciso conservatore (lo si vide chiaramente al tempo dell'emanazione delle regole sulla procreazione). Insomma, escono due pesi massimi del governo curiale che erano punti di riferimento dell'opposizione, anche se altri cardinali piu' o meno apertamente della stessa linea restano al loro posto (Sarah, Ouellet, Piacenza, Filoni). L'annuncio della decisione su Muller era previsto per lunedì ma è stato anticipato visto che il cardinale ha comunicato la notizia ai suoi collaboratori e la notizia è stata pubblicata su due siti tradizionalisti in Italia e negli Stati Uniti.

Tra le ragioni anche il cattivo funzionamento del dicastero

È una rimozione di un oppositore, come farebbe un qualsiasi segretario di partito italiano? Potrebbe sembrare così, viste le divergenza sulle conclusioni dell'esortazione “Amoris laetitiaˮ sulla famiglia. Ma non è così. Francesco vola piu' alto di un politicante locale insofferente al confronto. Proprio la designazione di Ladaria, e non di un porporato o di un vescovo esterno più vicino alla sensibilità di Francesco, basta a mettere in discussione questa ipotesi: non è certo classificabile come un progressista o un gesuita di rito bergogliano. Forse tra le ragioni piu' profonde del cambio c’è il mancato funzionamento del dicastero custode dell'ortodossia, una difficoltà nei rapporti e nella collaborazione. In particolare può aver influito l'eccesso di esposizione di Müller: le sue prese di posizione personali - molto frequenti, mentre i predecessori Levada e Ratzinger quasi non comparivano - sono spesso suonate più come quelle di uno specialista “esterno” che di un ministro del governo. Dei futuri incarichi di Muller non si sa nulla, ma pare abbia rifiutato una proposta del Papa.

