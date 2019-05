I due decreti legge sulle banche alla Camera, destinati a essere accorpati dalla commissione Finanze in unico provvedimento. Il decreto-Lorenzin sui vaccini che al Senato va verso il voto in commissione. E ancora un altro decreto legge, quello sul Mezzogiorno, all'esame della commissione Bilancio di palazzo Madama.

Decreti urgenti in pole

Sarà una settimana parlamentare all'insegna dei provvedimenti urgenti del Governo quella che si apre oggi a Montecitorio e domani al Senato. Ma non saranno solo i decreti a tenere banco in calendari d'aula che proprio in questi giorni saranno messi a unto dalle due conferenze dei capigruppo. Soprattutto al Senato si annuncia tensione per il cammino di alcuni provvedimenti finiti sotto il fuoco incrociato dei partiti nelle ultime settimane. Si tratta in particolare del diritto di cittadinanza, del Codice antimafia, che l'aula non è riuscita a concludere. Alla Camera, invece, c'è attesa per il varo della legge contro la tortura.

Concorrenza vicina al traguardo

Tutto questo mentre si attende che il Senato avvii in quarta lettura la legge sulla concorrenza appena licenziata da Montecitorio, si occupi di un'altra legge estremamente divisiva come la legittima difesa e di quella sul biotestamento che un inedito asse Pd-M5s e sinistre potrebbe riuscire a condurre definitivamente in porto nelle prossime settimane.



Mini calendario

Decreto legge sui vaccini

- In commissione al Senato da martedì 4



Biotestamento

- In commissione al Senato da martedì 4



Decreto legge sul Mezzogiorno

- In commissione al Senato da martedì 4



Decreti legge sulle banche

- In commissione alla Camera da mercoledì 5



Commercio equo e solidale

- In commissione al Senato da mercoledì 5



Aree protette

- In commissione al Senato da martedì 4

Professioni sanitarie

- In commissione alla Camera da giovedì 6

Legge di delegazione europea 2017

- In commissione alla Camera da martedì 4

