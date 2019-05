Italia approdo unico degli sbarchi, Minniti a Parigi tratta una soluzione

L'Italia non pu pi essere l'unico approdo degli sbarchi di migranti. Il ministro dell'Interno Marco Minniti lo dir nella serata di domenica a Parigi al vertice con il collega francese, Grard Collomb, quello tedesco, Thomas de Maizire, e il commissario europeo Dimitri Avramopoulos. Il clima di attesa costruttivo ma l'esito finale tutto da valutare. Per il governo italiano la posta in gioco alta: una soluzione condivisa per alleggerire la pressione migratoria tutta sulle nostre spalle. Fino a ridurre il sistema di accoglienza - oltre 190mila stranieri ospitati - allo stremo.

I primi segnali minacciosi di criticit arrivano. Il ministro dell'Interno sar motivato una volta di pi a ottenere un risultato visti i segnali di rivolta oggi, come le due motolov lanciate in una frazione in provincia di Brescia contro un hotel pronto a ospitare rifugiati. La proposta dell'Italia un progetto ampio. Riequilibra gli assetti degli impegni navali su mandato dell'Unione. Diversifica gli sbarchi anche in porti di nazionalit diversa da quella italiana. Dispone regole chiare di comportamento nei soccorsi in mare e nelle fasi successive.

Il protocollo con le Ong su mandato europeo. Minniti proporr un codice di condotta per le unit navali delle ong definito in un protocollo stipulato su mandato europeo. Secondo la proposta italiana queste navi non potranno entrare nelle acque territoriali libiche, spegnere il transponder - il sistema per la localizzazione a bordo – e fare telefonate o segnalazioni luminose per consentire gli imbarchi sui gommoni dei migranti. Non dovranno entrare in conflitto con la Guardia costiera libica n impedire la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria a bordo in caso di indagini sul traffico di esseri umani. Se il codice di condotta non sar rispettato l'Italia avr diritto a negare l'attracco in porto.

La partita a scacchi sui ricollocamenti e la priorit libica. Nella riunione di stasera Roma chieder inoltre di abbassare la soglia del 75% dei riconoscimenti delle domande di asilo necessaria per i ricollocamenti: con queste condizioni finora abbiamo potuto inviare all'estero soltanto 7mila eritrei. Si potrebbe diminuire la quota al 30%, su base volontaria, con la garanzia sancita dall'Unione che almeno un gruppo di Stati si impegni sulla riaccoglienza. Arriver anche la richiesta di regionalizzare le operazioni navali europee - Indalo, Poseidon e Triton - con la costituzione di una sola missione ospitata negli Stati partecipanti (Italia, Francia, Grecia, Spagna, Malta), con l'obiettivo di consentire sbarchi in tutti questi Paesi. Ma anche il fronte libico ha la massima priorit e l'Italia chieder che i suoi partner Ue si impegnino in concreto. Il 13 luglio a Roma ci sar una riunione con i sindaci libici della costiera e del confine Sud con il coordinamento del Gna, il governo di unit nazionale guidato da al Fayez Serraj. Stasera, come ha detto lui stesso sabato con una battuta ad alcuni amici, Minniti vedr se Parigi val bene una messa.

