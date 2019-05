Migranti, nel Bresciano molotov contro hotel. Salvini: colpa del Governo

Attentato incendiario contro una struttura destinata ad ospitare profughi, a Vobarno, in provincia di Brescia, dove nella notte tra venerdì e sabato due bottiglie molotov sono state lanciate all'interno dell'albergo Eureka, chiuso al pubblico da quattro anni. L'edificio, che a breve avrebbe dovuto accogliere 35 richiedenti asilo, ha riportato gravi danni e lesioni alle attrezzature e agli arredi del piano terra. Sul caso indaga, accanto ai carabinieri, la Digos della Questura di Brescia. Sull'episodio immediata presa di posizione del leader del Carroccio Matteo Salvini: «Ogni episodio di violenza legato all'invasione clandestina, che ovviamente condanniamo, è responsabilità di un governo complice e incapace, che sta trasformando le città italiane in campi profughi».

Accordo su accoglienza ancora da firmare

Il gesto intimidatorio potrebbe essere un'azione dimostrativa nei confronti del proprietario dell'albergo, Valerio Ponchiardi, tra i primi ad intervenire per spegnere le fiamme. Al momento, ha spiegato il titolare, non è stato però «ancora siglato alcun accordo con la Prefettura per dare ospitalità a coloro che hanno richiesto asilo» e che, come ha spiegato lo stesso prefetto Annunziato Vardè, in molti sono attesi nelle prossime ore anche nel bresciano.

L’ostilità dei residenti

Il sindaco di Vobarno, Giuseppe Lancini, informato dell'arrivo dei migranti giovedì scorso, è atteso domani in Prefettura per fare il punto sull'accoglienza dopo il gesto intimidatorio.Lancini ha spiegato di aver riunito la popolazione della frazione di Carpeneda, circa 400 persone, per comunicare l'arrivo dei 35 profughi, e che «la gente ha bocciato la proposta: pensavo che poi la sommossa fosse rientrata e invece 24 ore dopo sono state lanciate le molotov». Nel paese al momento sono presenti 23 richiedenti asilo «che sono arrivati tramite le cooperative di Angelo Scaroni», l'imprenditore bresciano indagato dalla Procura di Brescia per truffa allo Stato nella gestione dei richiedenti asilo. «Aveva messo quei 23 profughi in un unico stabile con un solo bagno. Come possono succedere cose così?», si chiede il primo cittadino di Vobarno.

Grave incendio in tendopoli in Calabria

Alla vigilia del vertice su accoglienza ed emergenza profughi tra Italia, Francia, Germania in programma questa sera a Parigi un altro incendio ha distrutto la notte scorse numerose baracche e alcune tende della Protezione Civile nella tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. L'incendio - che ha causato solo un ferito lieve - si è estinto da solo. I migranti, infatti, hanno impedito ai vigili del fuoco di arrivare a spegnere il rogo che ha interessato alcune baracche ai margini della tendopoli. L'origine dell'incendio resta incerta. Al momento sembrerebbe che non si tratti di un fatto doloso, ma si attendono conferme dalle indagini di carabinieri e polizia. Nella tendopoli vivono adesso circa 600 migranti, mentre nel periodo invernale in occasione della raccolta degli agrumi, la presenza si raddoppia..

© Riproduzione riservata