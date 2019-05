Sui migranti l’Italia s’è desta

L’attivismo di Marco Minniti sull’immigrazione non è solo un gioco a tutto campo nella sfida nazionale con le elezioni politiche sempre più vicine. Forti del sostegno del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, le iniziative del ministro dell’Interno martellano senza sosta il muro dell’indifferenza europeo.

Oggi a Parigi con i colleghi tedesco, francese e il commissario Avramopoulos, per tentare un preaccordo in vista della riunione a Tallin la settimana prossima tra i ministri dell’Interno Ue, Minniti mette sul tavolo un progetto fatto di regole e di equilibri nuovi. Chi vuole soccorrere, è il suo slogan, deve farlo fino in fondo. Si fa carico dello sbarco e dell’accoglienza. L’Italia non può più essere l’unico approdo. E non è più disposta a farlo da sola.



La ricostruzione in chiave politica delle mosse tra gli Stati spiega meglio lo scenario attuale e le prospettive. L’iniziativa italiana è senza precedenti. Minniti finora ha taciuto sul soccorso delle Ong (organizzazioni non governative) per non prestarsi alle strumentalizzazioni di ogni parte. Stasera però a Parigi propone un codice di regolamentazione del loro soccorso: più di qualcosa non funziona se ci sono perfino tre procure – Palermo, Catania e Trapani – a indagare con il sospetto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di esseri umani. Del resto, un flusso indiscriminato di migranti sostenuto, se non incentivato, dalla presenza continua di navi Ong nel Mediterraneo, alla fine diventa un problema non solo per l’Italia. Prima o poi l’invasione esonda anche nel resto d’Europa.



Gli egoismi europei non sono incrollabili. Non si può dimenticare come il governo italiano fu costretto a far rientrare l’operazione Mare nostrum di soccorso della Marina militare perché definita incentivo, pull factor di migrazione, proprio dai big dell’Unione. Peccato che oggi le presenze navali su mandato europeo, da Triton a Sophia, non solo non scoraggino le partenze ma spesso debbano per prime soccorrere i naufraghi. Siamo insomma di fronte a un pasticcio internazionale. Si aggiunge a una timidezza ripetuta dell’Unione sulla Libia. Si somma a una discussione poco incisiva sugli impegni per l’Africa. Si aggrega a un dibattito sulla riforma dell’asilo dai tempi estenuanti.



L’Italia intanto non si ferma un attimo. Rinforza il sostegno alla Guardia costiera libica. Progetta un quadro di interventi istituzionali contro i trafficanti e di sorveglianza delle frontiere. Dialoga con i sindaci e i capi tribù. Più che guardarsi dagli attacchi da destra e da sinistra, ormai poco convinti, Minniti sa che la vera partita politica si gioca in Europa. Se lì si vince, si vince anche in Italia. Se l’Unione offre almeno un segno concreto, tra le richieste di sbarchi differenziati per Stati e il rilancio della relocation, la pressione migratoria sulle nostre coste può diminuire, si attenua un flusso in apparenza inarrestabile. Se invece prevale ancora l’accidia di molti Stati Ue, Minniti sarà costretto a esercitare le prerogative della sovranità nazionale. Nascerà un caso internazionale se un’ong estera avrà divieto di entrare in un porto italiano. Ma a quel punto le nazioni con la faccia sempre voltata da un’altra parte dovranno guardare per forza all’Italia.

