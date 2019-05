Dl banche, Consob: in arrivo sanzioni per 5,6 mln a Veneto Banca

La Consob «ha in corso di definizione sanzioni per l'importo complessivo di 5.635.000 euro» per Veneto Banca e «sono in corso ulteriori attività». La stima delle multe in arrivo per l’istituto di credito è contenuta nella memoria trasmessa dal presidente dell’Autorità per il Mercato e la Borsa Giuspepe Vegas alla commissione Finanze della Camera, dove è in corso l'esame del decreto legge per il salvataggio delle Banche Venete. La banca di Montebelluna ha già ricevuto multe per un totale 495 mila euro, il cui importo è stato rideterminato dalla Corte d'Appello di Venezia in 307 mila euro. Quanto alla Banca popolare di Vicenza, le sanzioni già comminate dalla Consob hanno superato i 9 mln di euro.

Decreto senza effetti su negozazioni

Nella nota, indirizzata al presidente della VI commisisone Maurizio Bernardo, la Consob fa anche il punto sugli effetti dell’operazione di salvataggio via decreto messa in campo da palazzo Chigi. Secondo l’Authority, il provvedimento varato dal Governo domenica 25 giugno « non ha avuto impatti critici sui sistemi di negoziazione italiani di strumenti finanziari e sui relativi sistemi di post-trading». «Ciò anche grazie alla circostanza - si legge nel documento - che sono state individuate, con le infrastrutture di mercato interessate, alcune soluzioni operative concernenti sia gli strumenti finanziari emessi dalle due banche venete, negoziati su sistemi di negoziazione italiani, sia il passaggio a Banca Intesa delle attività di negoziazione e compensazione condotte dalle due banche venete, in presenza di un quadro informativo non ancora perfettamente definito. Alcuni di questi aspetti tecnici sono stati risolti in tempi brevi mano a mano che i dettagli dell'intervento venivano resi pubblici».

A clienti retail bond subordinati per 301mln

Il monitoraggio Consob sulla situazione patrimoniale dei due istituti oggetto del salvataggio di Stato attribuisce poi 301 mld di euro in titoli subordinati a clienti retail, che detengono circa 1,5 miliardi di euro in titoli della Banca popolare di Vicenza, dei quali 243 milioni in titoli subordinati. Quanto ai bond di Veneto Banca, sono nei portafogli di investitori retail un totale di circa 1,23 miliardi di euro in titoli, dei quali 58 milioni di euro in titoli subordinati. Allargando lo sguardo alla situazione dei bond degli istituti di credito, la Consob chiarisce che, in base ai dati riferiti a settembre 2016, sono 131 le banche, specialmente di piccole dimensioni, con oltre il 50% degli investimenti della clientela concentrato in titoli propri. Un anno prima (giugno 2015) erano in questa situazione 215 istituti. Il fenomeno della concentrazione degli investimenti, si legge nel documento «permane oggi principalmente con riguardo alle banche di piccole dimensioni». Queste, per la Consob, «evidenziano, su un piano generale, una maggiore difficoltà ad assicurare una diversificazione degli investimenti della clientela sui mercati finanziari».

