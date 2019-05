Il Papa: aiutare migranti valore fondante dell’Europa

Richiamo all'Europa per una «cultura dell'accoglienza e della solidarietà» verso i migranti, maggiore «integrazione» a condizione che avvenga nel «rispetto delle leggi dei Paesi» di arrivo. Papa Francesco rinnova in una fase diventata cruciale per il destino dell’accoglienza dei flussi di disperati provenienti dal Mediterraneo il suo appello. E si dice «vicino» a chiunque operi in aiuto di chi fugge da guerre, terrorismo, fame, testimoniando valori «alla base della civiltà europea». Questo mentre il numero di migranti e rifugiati giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno sembra aver superato la soglia dei 100mila, secondo quanto riferito oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

«Rinnovato impegno per cultura dell'accoglienza»

Il Pontefice, di cui è nota l'attenzione prioritaria per l'emergenza in atto e per le odissee vissute da chi cerca semplicemente nuove occasioni di vita - se ne è riservato la specifica delega nel dicastero vaticano per lo Sviluppo umano -, parla attraverso un messaggio inviato al direttore dell'Ansa sul nuovo servizio di notizie per i migranti. Da una parte l’auspicio è favorire «l'integrazione di queste persone con un doveroso rispetto delle leggi dei Paesi che accolgono», dall'altra suscitare nella società «un rinnovato impegno per una autentica cultura dell'accoglienza e della solidarietà». Per questo Francesco invoca la «protezione di Dio» affinché «si faccia compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare la propria terra a causa di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, di regimi oppressivi».

Oim: 101.000 arrivi via mare in Europa

Intanto si fanno i conti di un fiume umano in piena inarrestabile . Dall'inizio del 2017 al 3 luglio scorso, un totale di 101.210 migranti e rifugiati ha attraversato il Mediterraneo, quasi l'85% è giunto in Italia (85.183), mentre il resto degli arrivi è suddiviso tra Grecia (9.290), Cipro (273) e Spagna (6.464). Il numero di migranti supera dunque la soglia dei 100mila, come riferito oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni che stima in 2.247 il numero di persone morte in mare nello stesso periodo. Da sola la Guardia costiera libica «ha salvato 10mila migranti. Se non ci fosse stato il loro intervento il numero dei morti sarebbe stato maggiore. Certo non siamo all'ottimale, ci sono molti difetti, ma è quanto abbiamo al momento. E l'addestramento è l'unico modo in cui si può cercare di raggiungere un miglioramento. Sostenerli è l'unica scelta possibile, ma non è un assegno in bianco, perché c'è un monitoraggio», spiega Eugenio Ambrosi, direttore regionale dell'Oim. Stamattina sono già stati portati al Brennero quattro mezzi corrazzati Pandur delle Forze armate austriache che potrebbero essere impiegati nelle operazioni di controllo sull'immigrazione annunciate dal ministro della difesa Hans Peter Doskozil. Il dispositivo potrebbe essere attivato nel giro di tre giorni e comprende 750 militari, 450 dei quali saranno messi a disposizione da reparti stanziati nella regione del Tirolo, mentre i restanti verrebbero dal comando militare della Carinzia. A seguito delle dichiarazioni del governo austriaco circa lo schieramento di truppe al Brennero, il segretario generale del ministero degli Esteri ha convocato stamane alla Farnesina l'ambasciatore di Vienna René Pollitzer.

