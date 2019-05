Renzi prepara la direzione: vicina la resa dei conti con Franceschini

Matteo Renzi si prepara alla linea dura. Forte della netta maggioranza di cui gode in direzione, sta mettendo a punto per giovedì prossimo un discorso che metterà a tacere tutti i malumori nati dopo il risultato deludente delle amministrative di giugno in cui il centrosinistra ha ceduto al centrodestra parecchi capoluoghi e città simbolo da Genova a Sesto San Giovanni. Sarà un discorso duro non solo nei confronti di Michele Emiliano e di Andrea Orlando ma anche di Dario Franceschini che, nella stessa maggioranza, ha espresso riserve sulla linea di Renzi.

No fermo alla coalizione

Il segretario partirà dal no nettissimo a una coalizione tra Pd e sinistra. Proprio partendo dall’analisi del voto nelle città, Renzi dimostrerà che la coalizione non è lo strumento utile a vincere. Sarà quindi chiusura verso tutti coloro che recentemente lo hanno invitato a stringere intese a sinistra, da Prodi a Franceschini, da Pisapia a Orlando. In questa prospettiva il segretario Pd non farà alcun rilancio sulla legge elettorale sulla quale ha deciso di non esporsi più. Il leader lo ha già detto all’assemblea dei circoli dem di sabato scorso e lo ribadirà giovedì: «Niente caminetti, niente discussioni fumose sulla coalizione».

La questione banche venete

Il segretario esprimerà la sua massima lealtà al governo Gentiloni anche su quei provvedimenti che incontrano il pollice verso di alcuni settori del partito. Sulle banche venete, non sarà il no di Emiliano a fargli cambiare idea. Massimo appoggio al governo Renzi assicurerà anche sul fronte migranti, uno dei temi che rischia di diventare il principale item della campagna elettorale per le politiche e che potrebbe avere ricadute anche sull’esame parlamentare dello ius soli in calendario in Senato.

Sottotraccia le liste per le politiche

Ma la battaglia rischia di farsi, se possibile, ancora più aspra perché sottotraccia comincia a emrgere la questione delle liste elettorali. Ai dirigenti del partito sembra sia arrivato l’input di svecchiare le candidature. E di tenere fuori i parlamentari che hanno alle spalle parecchie legislature, da tre in su. Questo significherebbe allontanare dalla Camera e dal Senato molti maggiorenti del partito. E se la regola fosse applicata in modo ferreo rischierebbero di rimanere tagliati fuori anche ministri di grosso calibro. Un’eventualità che ha fatto scattare l’allarme rosso nelle varie correnti del partito. E che renderà la discussione di giovedì molto animata.

