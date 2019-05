Mps, Padoan: «Entro un anno cederà tutte le sofferenze»

Il Monte dei paschi di Siena è una «banca solvibile» e «rispetta tutti i requisiti Bce». Quanto al piano per la sua ristrutturazione, «dà certezze» e «un orizzonte temporale credibile» per la banca senese che avrà «un livello di capitale importante ed entro la prima metà del 2018 cederà quasi per intero le sofferenze, per un valore lordo di più di 28 miliardi di euro». Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan nel corso di una conferenza stampa convocata a via XX settembre dopo il via libera dell’Unione europea all’operazione di ricapitalizzazione precauzionale di Montepaschi. Il piano di salvataggio Mps, ha sottolineato il ministro, è «un elemento estremamente importante per la banca e il sistema bancario italiano e un ulteriore elemento di svolta dopo l'accordo di una settimana fa sulle banche venete».

Salvataggio da 8 mld di euro: «Costi non scaricati su contribuenti»

Illustrando alcuni aspetti dell’operazione, del valore complessivo di 8,1 miliardi di euro, Padoan ha quindi spiegato alla stampa che la quota Mps che rimarrà in mano al Tesoro dopo la ricapitalizzaizone preventiva sarà del 70 per cento: entro luglio il Tesoro sottoscriverà l'aumento per 3,9 miliardi di euro, mentre altri 1,5 miliardi di euro serviranno al riacquisto dei bond subordinati in autunno, dopo che sarà stato applicato il burden sharing, per un esborso finale di 5,4 miliardi di euro. «Se si proietta nel giro di qualche anno la situazione economica e la situazione specifica della banca - ha aggiunto il ministro - sono fiducioso che il denaro pubblico sarà non solo recuperato, ma darà anche un premio». L'intervento su Mps, ha concluso, permette di «non scaricare sui contribuenti il costo dei salvataggi» facendo un «uso limitato» di risorse pubbliche.

«Massima fiducia» su ok Camere a decreto banche

Inevitabile un accenno al decreto per il salvataggio delle banche venete, altra operazione di primo piano messo in campo del ministro, che ai giornalisti ha confermato la «massima fiducia», nonostante le voci ricorrenti di tensioni che metterebbero a rischio la tenuta della maggioranza sul provvedimento, che il Parlamento «si renda conto dell'importanza del decreto per la gestione delle banche venete, che sono state liquidate e prese in carico da Banca Intesa con importanti effetti benefici per la regione e oltre». L'operazione, ha aggiunto «si basa su condizioni anche oggettive che devono essere rispettate per fare funzionare tutti i pezzi».

