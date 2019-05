Università, al Sud e a Medicina resiste ancora la piaga del nepotismo

Si aggiorna la mappa del nepotismo nelle università italiane (il Paese supera di gran lunga Francia e Stati Uniti). La piaga colpisce ancora i nostri atenei anche se meno rispetto al passato. Il brutto vizio di far assumere parenti e familiari nello stesso ateneo sembra resistere di più in alcune Regioni (Puglia, Sicilia e Campania) e in alcune discipline (Chimica e Medicina). La ricerca, pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas), indica anche che gli accademici italiani tendono a lavorare nella regione in cui sono nati e la tendenza è più marcata nel Sud.

L’oggetto della ricerca

La ricerca condotta dagli italiani Jacopo Grilli e Stefano Allesina, dell’università americana di Chicago, si basa sull’analisi dei cognomi, a cominciare dalla loro ricorrenza, e sulle informazioni geografiche relativi a oltre 133.000 ricercatori e aggiorna una precedente indagine del 2011. I dati italiani sono stati raccolti sul sito del Consorzio Cineca e riguardano gli anni 2000, 2005, 2010 e 2015. «Prendiamo ciascun dipartimento e contiamo il numero di cognomi ripetuti. In Francia, il numero di cognomi ripetuti è spiegato dalla distribuzione geografica, mentre negli Stati Uniti da una immigrazione specifica in alcuni settori scientifici. In Italia, anche tenuto conto di questi fattori, alcune discipline e regioni presentano anomalie», ha detto Allesina.

La scoperta

Una volta controllata la frequenza naturale delle omonimie e gli effetti geografici dovuti alla concentrazione di cognomi diffusi solo localmente, si scopre che in alcune discipline e regioni ci sono troppe omonimie tra i professori dello stesso dipartimento. Conducendo ulteriori test statistici, si arriva al risultato che queste omonimie sono dovute alla assunzione di parenti. Queste riguardano Campania, Puglia e Sicilia per il 2015, ma negli anni precedenti si osservano anche in Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna. La stessa cosa vale per le discipline: nel 2015 le anomalie sono più evidenti per Chimica e Medicina e in precedenza anche per Legge, Ingegneria, Biologia, Economia e Agraria.

In Italia scarsa concorrenza per assumere i ricercatori migliori

Dall’analisi emerge inoltre che i ricercatori italiani, a differenza di quelli di Francia e Stati Uniti, tendono a lavorare dove sono nati e cresciuti: i cognomi che si trovano per i dipartimenti sono tipici della città e regione. Al contrario, i ricercatori statunitensi sono distribuiti su tutto il territorio nazionale senza particolari concentrazioni geografiche.Questo segnala che in Italia la concorrenza tra gli atenei per assumere i ricercatori migliori è scarsa. L’analisi è stata ripetuta anche usando i nomi di battesimo ed è emerso che ovunque ci sono differenze di genere in Ingegneria, Fisica e Medicina.

Nepotismo in calo dal 2000 a oggi (ma anche in precedenza)

Lo studio nasce anche dalla volontà di verificare gli effetti in Italia della riforma universitaria del 2010 (la riforma Gelmini), che proibisce di assumere parenti dei docenti. È dunque emerso che il nepotismo nelle università italiane sembra essersi ridotto dal 2000 a oggi. Tuttavia il fenomeno era in calo già in precedenza: gli studiosi suggeriscono che la diminuzione osservata sia dovuta più ai pensionamenti e alla riduzione delle assunzioni che non all'effetto della norma.

