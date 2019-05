Banche venete, ok in commissione. Lunedì in Aula

Via libera della commissione Finanze della Camera al decreto legge sul salvataggio delle banche venete. È stato votato il mandato al relatore, Giovanni Sanga (Pd), respingendo nel contempo la maggior parte delle proposte di modifica per l’Aula, compresa quella proposta dallo stesso Sanga. Il decreto sarà quindi in Aula lunedì pomeriggio per l’avvio della discussione generale, in linea con il calendario fissato dalla Conferenza dei capigruppo. Sempre lunedì, la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager parteciperà in via straordinaria (la Commissione Ue è già rappresentata dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici) alla riunione dell'Eurogruppo per spiegare le ultime evoluzioni del settore bancario, e in particolare le soluzioni messe in campo dal Governo per le banche venete.

Pelillo (Pd): martedì possibile rinvio in commissione

L’accelerazione nell’esame del decreto delle ultime ore potrebbe però essere solo apparente. La previsione del capogruppo Pd in commissione, Miche ePelillo, è infatti che il provvedimento sarà rinviato dall'Aula in commissione, probabilmente martedì, un breve passaggio per «valorizzare» il contenuto dell'emendamento che amplia la platea dei rimborsi presentato dal relatore dem Giovanni Sanga, oggi non esaminato per mancanza di tempo. «L'emendamento del relatore - ha spiegato Pelillo - è un elemento di sintesi per il miglioramento del testo. Faremo tutto quanto in nostra possibilità perché quel lavoro venga valorizzato e auspichiamo un'appendice dei lavori in Commissione dopo il primo passaggio in Aula».

Governo ritirerà emendamento su npl e commissari liquidatori

Il Governo ritirerà l’emendamento al Dl banche venete depositato nella mattinata di oggi in commissione. Lo riferiscono fonti parlamentari. La corposa proposta di modifica sopprimeva gli articoli 2, 4 e 5 intervenendo su cessione dei crediti deteriorati, competenze dei commissari liquidatori in tema di erogazione di nuovo credito e ristrutturazione dei crediti deteriorati, e concedendo un ulteriore anno, portandoli da tre a quattro, per restituire i crediti “high risk”. A quanto si è appreso, la proposta di modifica del Governo con ogni probabilità non avrebbe superato il vaglio di ammissibilità della presidenza della Commissione. L’Esecutivo, spiegano le stesse fonti, ha quindi preferito ritirare l'emendamento per evitare la bocciatura. Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta ha parlato di «una riscrittura tecnica per migliorare il testo ai fini della sua funzionalità».

Modifiche con limitazioni

Quella che si sta giocando alla Camera è una partita politica, considerato che tra le clausole dell'operazione che ha portato Intesa Sanpaolo ad acquisire le due banche c'è quella che prevede un recesso automatico nel caso in cui il decreto non venga convertito o venga modificato rendendo il processo più oneroso per la banca.

Il relatore: no bail-in contributi casse private

«Nessuno di noi ha incontrato questa mattina Banca Intesa», ha chiarito il capogruppo Pd in commissione Finanze alla Camera, Michele Pelillo, rispondendo durante i lavori sul Dl banche venete a chi dall’opposizione chiedeva di eventuali interlocuzioni con il gruppo bancario in fase di definizione degli emendamenti al testo. Ieri il Pd ha chiarito che le sue proposte di modifica non andranno a stravolgere la sostanza del provvedimento. L'emendamento depositato in Commissione dal relatore Giovanni Sanga (Pd) prevede che venga ampliata la platea dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare Vicenza che potranno accedere al rimborso delle obbligazioni subordinate. È previsto il rimborso dei bond acquistati entro il 1 febbraio 2016. Secondo la proposta del relatore, inoltre, anche i contributi previdenziali delle casse private dei professionisti depositati negli istituti di credito «sono esclusi dall'applicazione delle procedure di bail-in».

