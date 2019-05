Giornata calda per i trasporti: scioperi per bus e metro

Si preannuncia una giornata calda per i trasporti nelle principali città italiane. E non solo per una questione di temperature. Alcune sigle sindacali - Usb, Faisa-Confail e Sul-Ct - hanno proclamato per oggi scioperi nei servizi pubblici locali, con disagi attesi per la circolazione di bus, tram e metro. Uno sciopero nazionale di 4 ore nel Tpl è stato infatti proclamato dall'Usb e verrà messo in campo con articolazioni decise a livello territoriale e l'incontro tenutosi nella serata non è servito a scongiurare la protesta.



Fasce di astensione diverse nelle principali città

Nelle principali città, le fasce di astensione saranno dunque diverse: a Roma l'agitazione è prevista dalle ore 11.00 alle 15.00; a Torino dalle ore 18.00 alle 22.00; a Milano dalle ore 18.00 alle 22.00; a Napoli per bus e metro dalle ore 9.00 alle 13.00.

Ad aver proclamato lo sciopero nazionale sono anche i sindacati Faisa-Confail (stop di 4 ore, a Roma in calendario dalle 8.30 alle 12.30) e Sul-Ct (stop di 24 ore), sempre con modalità territoriali.

Le fasce di garanzia

Nel caso della protesta di 24 ore saranno in vigore le due fasce di garanzia durante le quali il servizio funzionerà regolarmente: fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L'ultimo sciopero nel settore dei trasporti del 16 giugno (allora generale e per l'intera giornata) proclamato da sindacati autonomi e di base aveva portato lo stesso ministro dei Trasporti Graziano Delrio a parlare di “venerdì nero”.

I motivi della protesta

Tra le ragioni della protesta, spiega l'Unione sindacale di base, quella di «difendere il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, contro la politica delle privatizzazioni, le norme per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e delle aziende partecipate che prevedono fusioni, chiusure e liquidazioni e un esubero di personale di oltre 300.000 lavoratori».

Traffico in tilt a Roma

Traffico in tilt a Roma dove si sono registrati rallentamenti da via Trionfale a via Laurentina, da via Ostiense a via Cristoforo Colombo, da via Boccea a Muro Torto, da via Pontina a via Aurelia. Traffico congestionato sul tronchetto dell'A24 e code sulla tangenziale Est.

A Milano nessun disagio

Lo sciopero non ha provocato disagi a Milano. Tutti i mezzi pubblici e tutti i treni funzionano regolarmente. Lo sciopero peraltro a Milano è stato proclamato dalle 18 alle 22, mentre per la rete ferroviaria la fascia prevista per l'agitazione è dalle 9 alle 13. Ma la circolazione ferroviaria è regolare. L'agitazione riguarda in questo caso personale di ferrovie Nord.

