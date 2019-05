Un nuovo gasdotto tra Italia e Albania. Ecco il progetto «benedetto» da Emiliano

Il progetto è ancora sulla carta. E, sempre che tutto fili liscio, non vedrà comunque la fine prima del 2020, quando è previsto, almeno stando al cronoprogramma ufficiale, l’inizio delle attività commerciali. Si chiama Eagle Lng, prevede un terminale di rigassificazione basato su una nave Fsru in acque albanesi (vale a dire un’unità flottante di rigassificazione e stoccaggio) collegata a un gasdotto marino tra Italia e Albania, e oggi è stato presentato a Roma dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, dal managing director, Fabio Greco, e dal presidente del gruppo Falcione, promotore del progetto, Edmondo Falcione.

Il costo complessivo si aggira sui 660 milioni di euro e comprende l’investimento per la nave con rigassificatore e la realizzazione della pipeline. Eagle Lng figura dal 2013 nei decreti annuali del Mise di aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti e ha ottenuto dall’Unione Europea l’inserimento tra i progetti di interesse comunitario (Peci), ma è in attesa di ottenere le autorizzazioni necessarie per la parte italiana (il governo di Tirana ha già dato il suo ok). Quanto al gas che sarà trasportato, manca ancora, come si legge nella scheda tecnica diffusa oggi, il grosso dei contratti di tolling o approvvigionamento Lng e quelli di vendita. Per ora, Eagle ha firmato un accordo con Next Decade società che sta realizzando il progetto di liquefazione ‘Rio Grande' in Texas, negli Usa, da dove, assicurano i promotori del progetto, dovrebbe arrivare la fetta principale delle forniture «economiche e sicure» di Eagle.

Un messaggio nemmeno troppo velato di contrapposizione al Tap, il gasdotto transadriatico che porterà in Europa il gas dalla regione del Mar Caspio e che sta vivendo in Puglia, dove è previsto lo sbocco finale, vicende tribolate per le forti resistenze locali. E non è un caso che oggi, a presiedere la presentazione del progetto a Roma, ci fosse il governatore pugliese Emiliano che sul Tap sta conducendo una sua battaglia per lo spostamento del punto di approdo e che forse guarda a Eagle come un’alternativa al gasdotto transadriatico. Ma i numeri del Tap sono molto diversi: 878 chilometri di pipeline con una capacità iniziale di trasporto di 10 miliardi di metri cubi l’anno, equivalente al consumo di sette milioni di famiglie in Europa, e la possibilità di duplicare la quantità trasportata fino a 20 miliardi di metri cubi annui con l’aggiunta di due stazioni di compressione.

