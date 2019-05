Apre lo shop on line di M5S: magliette e portachiavi per sostenere il Movimento

Con 19,90 euro si può comprare la maglietta con una frase di Gian Roberto Casaleggio; spendendo un euro in più è possibile avere la cover per il telefonino con la scritta “onestà” ma ci sono anche la sacca (a 6,50 euro), il salvadanaio (15 euro) e, nella “linea eco”, il bloc notes (4 euro). Sono i prodotti in vendita sullo shop on line del Movimento 5 Stelle “reclamaizzato” in un post sul blog di Beppe Grillo. È la nuova frontiera del fundraising in politica inaugurata dal Movimento ma che potrebbe ispirare iniziative simile in altri partiti, alla ricerca di fonti di finanziamento nell’anno di chiusura del rubinetto dei fondi pubblici. «I ricavati delle vendite dei gadget - si legge sul sito - andranno esclusivamente in iniziative per lo sviluppo del MoVimento 5 Stelle e dei suoi strumenti di democrazia diretta».

Sempre in tema di costi della politica l’Associazione Rousseau (di cui Davide Casaleggio è presidente e tesoriere ), attraverso il blog di Beppe Grillo, ha pubblicato il rendiconto dell’anno scorso registrando spese, donazioni e saldo netto. Nel primo anno di attività si è registrato un avanzo di oltre 79mila euro: i contributi inferiori a 5mila euro provenienti da persone fisiche ammontano a 360.341 euro ai quali vanno aggiunti i 14mila versati dall'Associazione M5S Caltanisetta. Come contributi da soggetti esterni all’associazione, gli 8.500 euro versato da Filippo Pittarello (braccio destro di Casaleggio nello staff di M5S Europa) e 22.014 euro versati da persone fisiche all’estero. Gli oneri per gestione caratteristica dell'associazione ammontano invece a poco più di 325mila euro: oltre 250.800 euro sono registrati come costi per i servizi mentre le spese per il personale superano i 70mila euro.

Per rimpinguare le casse del Movimento arriva ora lo store online con una «una selezione di gadget che nel tempo si amplierà». Per ora si va dalla maglietta con la frase del cofondatore Casaleggio «è difficile vincere con chi non si arrende mai» alle cover che hanno le stesse “fantasie” delle magliette. Più bassi sono i prezzi dei vari gadget a 5 Stelle: mousepad, portachiavi e orologi che di rado superano i 10 euro.

