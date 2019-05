Banche, vaccini e ius soli: Parlamento a tappe forzate

I due decreti sulle banche accorpati in un unico testo, il decreto-vaccini, lo ius soli. Le Camere affrontano nuove curve insidiose in una settimana parlamentare che potrebbe riservare più voti di fiducia e un prevedibile testa a testa sul diritto di cittadinanza con una maggioranza che al Senato viaggia sul filo del rasoio.

Le banche piatto forte in aula alla Camera

Le banche, a partire dal nervo scoperto dei due istituti veneti, saranno il piatto forte in aula a Montecitorio. Dove, secondo programma, approderà anche la Legge europea 2017. Mentre in commissione, sempre alla Camera, si attendono passi avanti per le nuove modifiche in cantiere del Codice della strada e per il Ddl sui trials clinici e sugli Ordini delle professioni sanitarie, provvedimento, quest'ultimo, ad alto tasso di “ritorno elettorale” vista la platea degli interessati, calcolata in oltre 900mila persone. Ed elettori. Questo Ddl, tra l’altro, arriva da lontano – addirittura dal Governo guidato da Enrico Letta - e naviga in Parlamento ormai da 1.234 giorni, è alla terza lettura ed è destinato a tornare al Senato per un quarto giro solo da settembre.

L’assemblea del Senato alle prese con il decreto-vaccini

Al Senato, invece, l’assemblea sarà alle prese con il decreto-vaccini, che uscirà dalla commissione soltanto tra oggi e domani per approdare in aula da martedì pomeriggio, in un testo che ha già ridotto da 12 a 10 i vaccini obbligatori e dimezzato le sanzioni per i genitori no-vax. Facile immaginare che non avrà vita facile – scade il 6 agosto e dovrà poi andare alla Camera – e che gli emendamenti ne rallenteranno il cammino, al punto che il Governo potrebbe ricorrere al voto di fiducia.

Ius soli: mina politica pronta a esplodere

Tutto questo mentre sempre a palazzo Madama, ma dopo il decreto-vaccini, dovrebbe riprendere la discussione dello ius soli, che è una mina pronta a esplodere, tanto più per le posizioni del M5S che si sommano in qualche modo a quelle della destra e magari anche a una parte della maggioranza.

Mini calendario

Decreti sulle banche

– In aula alla Camera da lunedì 10

Decreto vaccini

– In aula al Senato da martedì 11

Ius soli

– In aula al Senato da martedì 11

Decreto Sud

– In commissione al Senato da martedì 11

Legge sulla concorrenza

– In commissione al Senato da martedì 11

Orfani di femminicidi

– In commissione al Senato da mercoledì 12

Protezione dei testimoni di giustizia

– In commissione al Senato da mercoledì 12

Trial clinici e professioni sanitarie

– In commissione alla Camera da martedì 11

Modifiche al Codice della strada

– in commissione alla Camera da mercoledì 12

