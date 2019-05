Taglio al cuneo finanziato da fatturazione elettronica. Prime aperture dalla Ue

L’istruttoria è in corso e dalle prime indicazioni in sede tecnica emerge una prima apertura, da parte di Bruxelles, all’ipotesi di potenziare la “dote” per il taglio del cuneo fiscale con la prossima manovra di Bilancio.

Non sembrano emergere obiezioni, se a finanziare l’operazione sarà un intervento che punti a combattere l’evasione Iva (che in Italia raggiunge i 40 miliardi) anche attraverso l’estensione della fatturazione elettronica, al momento obbligatoria per i rapporti che intercorrono con le amministrazioni pubbliche, anche alle transazioni tra privati. Si sta valutando se l’obbligatorietà sia compatibile con la normativa comunitaria sull'Iva. Da questo punto di vista – osserva il vice ministro all’Economia, Enrico Morando - non dovrebbero insorgere ostacoli, anche in considerazione del fatto che un’analoga misura è già stata autorizzata nel 2012 al Portogallo, che dal 2013 ha introdotto gradualmente un nuovo regime di acquisizione delle fatture emesse, con relativa pubblicazione delle stesse sul portale web dell’Autorità tributaria portoghese.

L’ipotesi allo studio del Governo, che a settembre verrà sottoposta al necessario vaglio politico, è in via di definizione e secondo le prime stime potrebbe favorire un maggior gettito di 4-5 miliardi. In tal modo sarebbe possibile onorare l'impegno assunto direttamente dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni a intervenire con la prossima legge di Bilancio per rendere più corposo l’intervento sul costo del lavoro, concentrandone i benefici (per ora cifrati in poco meno di 1 miliardo) in gran parte sui nuovi giovani assunti. La variabile politica è decisiva, e non a caso a Palazzo Chigi si procede sul dossier con una certa cautela.

Al momento – commenta Morando – non emergono obiezioni rilevanti da parte del Pd, pur tenendo conto della linea che il segretario ed ex premier Matteo Renzi potrebbe imporre all’attenzione dell’agenda politica, con in primo piano l’ipotesi di far lievitare il deficit fino al limite del 2,9%, utilizzando in tal modo tutti i margini possibili teoricamente perseguibili alla luce dell’attuale disciplina di bilancio Ue.

Quest’anno saremo attorno al 2,1%, mentre nel 2018 il deficit indicato all’1,2% dal Def di aprile, pare già destinato ad attestarsi nei dintorni del 2 per cento. Partita tutta da giocare, poiché al momento è emersa una sostanziale disponibilità da parte della Commissione europea a ridurre, come richiesto dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, allo 0,3% il taglio del deficit strutturale, in luogo dello 0,6% indicato da Bruxelles. Un ulteriore “sconto” sul deficit nominale andrebbe ricontrattato, e bisognerebbe essere in grado di dimostrare che l'operazione è sostanzialmente estranea a logiche di consenso preelettorale.

A metà ottobre la legge di Bilancio approderà in Parlamento, e non sarà semplice far fronte alle molteplici spinte che proverranno da diversi settori della maggioranza (e non solo) per ampliare o diversificare la platea dei possibili beneficiari della manovra sul fronte fiscale. La riunione dell’Eurogruppo, in programma per domani a Bruxelles, sarà l’occasione per un primo giro di orizzonte sul tema, anche se il principale focus sarà sul salvataggio delle due banche venete e su Mps. Si attende l’esito parlamentare del decreto, che domani approda in aula alla Camera per la discussione generale, con la possibilità che vengano introdotte modifiche anche importanti, come quelle proposte dal relatore Giovanni Sanga in tema di estensione della platea dei soggetti ammessi al rimborso.

© Riproduzione riservata