La mossa del leader Pd, la «difesa» del Governo e le divisioni sui tagli fiscali

Servivano quelle parole di Renzi ieri sera a “difesa” di Paolo Gentiloni che «sta facendo tutto ciò che può fare in questa situazione». Servivano perché la proposta del leader Pd di superare il fiscal compact e tornare alle regole di Maastricht portando il deficit al 2,9% per 5 anni, rappresenta una strategia diversa – perfino opposta - al lavoro che invece sta facendo questo Governo. Come più volte hanno detto Padoan e Gentiloni, lo sforzo è di seguire un sentiero stretto tra rispetto di una riduzione del deficit (molto più graduale delle regole Ue) e misure per la crescita e che finora ha portato a un rialzo delle previsioni del Pil. Insomma, la ricetta renziana è piombata su questo faticoso percorso, sulle trattative con l’Europa per la prossima legge di bilancio mettendo l’Esecutivo nella scomoda posizione di lavorare su un obiettivo che il leader del partito di maggioranza ritiene già superato.

Il rischio di un effetto di indebolimento era nei fatti. Come può condurre un negoziato a Bruxelles un ministro dell’Economia mentre il suo “azionista” politico guarda già a una violazione dei vincoli? E come può un premier presentarsi in Parlamento con una legge di stabilità che il suo leader di partito ritiene fondata su un errore strategico? Questo era il rischio di cortocircuito che Renzi ha dovuto sanare assicurando che la sua proposta vale per il domani non per l’oggi. Vale cioè per le prossime manovre economiche se il Pd ce la farà a vincere le elezioni e formare una maggioranza. Resta, però, la domanda su come il leader spiegherà agli italiani che oggi è oggi ma che domani è un altro giorno. E resta la domanda su come il Pd farà a difendere questa legge di stabilità dalle opposizioni – centro-destra e 5 Stelle - che cavalcheranno gli argomenti contro il fiscal compact e l’Europa, qui e ora. Dunque il rischio di indebolire Gentiloni resta nonostante sia arrivato il puntuale chiarimento del segretario.

Ma l’altro fronte che apre la proposta del segretario Pd è quella interna al suo partito e anche tra i partiti. Sulla battaglia al fiscal compact si era già posizionato Grillo, con qualche anticipo, mentre la destra da tempo si è attestata su iniziative anti-Ue. Tra l’altro con qualche elemento di confusione perché, per esempio, Silvio Berlusconi ha messo sul tavolo l’idea di una doppia moneta mentre in questi giorni lancia Mario Draghi come premier. Due suggestioni non proprio coerenti. Al di là della messa a fuoco su queste battaglie, il messaggio contro le regole Ue ormai riguarda tutti i partiti che quindi dovranno distinguersi su un nuovo terreno. Che fare con i soldi che potremo spendere con l’allentamento del vincolo di deficit? Questa sarà la sostanza della campagna elettorale. E Renzi ha già fatto la sua mossa: tagli fiscali per la crescita.

Una ricetta che ha già trovato parole critiche nel ministro dello Sviluppo Calenda il quale ha posto tre condizioni per affrontare il rischio-deficit: no a tagli fiscali a pioggia ma investimenti su imprese, lavoro, produttività; abbattimento del debito con le privatizzazioni; continuare sulle riforme. Tre passaggi su cui si ritroverà una parte trasversale nei partiti e - di certo - un pezzo del Pd che non digerisce la ricetta berlusconiana di un taglio delle tasse. Insomma il dualismo tasse/investimenti segnerà la campagna elettorale ammesso che da qui al 2018 l’agenda europea e della Bce non cambi i piani di tutti i leader.

© Riproduzione riservata