Perché le tre donne ai vertici Ue hanno detto sì al salvataggio delle banche italiane

I responsabili della Concorrenza della Commissione europea, del Single resolution board e del Single Supervisory Mechanism della Bce, tre delle istituzioni europee che hanno autorizzato l'operazione di salvataggio delle due banche venete, dovranno spiegare oggi all'Eurogruppo le ragioni che le hanno portate ad avallare un percorso che secondo i più critici nell'Unione ha consentito di aggirare le norme europee, in particolare la direttiva Brrd che ha introdotto il bail in.

I tre responsabili – forse è una coincidenza, o forse no - sono donne: Margrethe Vestager, commissaria per la concorrenza; la presidente del Single Supervisory Mechanism della Bce Danielle Nouy; ed Elke Konig, presidente del Srb, nome sinora meno conosciuto perché l'organismo da lei guidato è sceso in campo sinora solo due volte: la prima per decretare l'esistenza dei requisiti per la risoluzione del Banco Popular, rilevato al prezzo di un euro dal Banco di Santander. La seconda volta per sancire l'esatto contrario per le due banche venete, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca: e cioè che non ricorrevano le condizioni per una risoluzione, perché non sussisteva un interesse pubblico al mantenimento in vita dei due istituti, e dunque poteva essere autorizzata l'adozione delle norme nazionali per consentire una liquidazione coatta amministrativa.

Quella disposizione della Dg concorrenza che ha consentito l’utilizzo di fondi pubblici

Le critiche sollevate in Europa, ma anche oltre i suoi confini se si tiene conto degli articoli pubblicati nei giorni scorsi dal Financial Times, sono dovute al fatto che assieme alla liquidazione è stato consentito l'utilizzo dei fondi pubblici – gli stessi autorizzati alla fine dello scorso anno per interventi a sostegno della stabilità di istituti come Mps. La tutela della stabilità per le due banche venete, una volta attivata la liquidazione, non aveva però più senso visto che i due istituti hanno perso la licenza bancaria.



Esisteva però una disposizione della Dg concorrenza che consente l'utilizzo dei fondi pubblici per agevolare le procedure di liquidazione. Peccato però che in nessun altro paese europeo esista un istituto analogo alla liquidazione coatta amministrativa, che consente la vendita in blocco di intere attività bancarie senza la necessità di una vendita a pezzi dei vari asset. Questo istituto ha consentito la vendita a Intesa della gran parte degli asset delle due banche venete, depositi, crediti e dipendenti, per cui per i clienti della banca nella sostanza non è cambiato nulla. È proprio in questo passaggio che è stata individuata una delle “falle” delle norme europee sulle banche. E dove potrebbe concentrarsi nei prossimi mesi l'attenzione della Commissione e del parlamento europee per introdurre correttivi.

L’audizione dei giorni scorsi di Andrea Enria (Eba)

Nei giorni scorsi, in occasione dell'audizione presso la commissione Finanza del Senato, il presidente dell'Eba (una delle Autorità europee per le banche), Andrea Enria, non a caso aveva posto l'attenzione sulla necessità di armonizzare le norme nazionali dei singoli paesi europei in materia di liquidazione.



L'altro aspetto chiave è proprio quello dell'interesse pubblico. Enria aveva evidenziato come la decisione del Srb sulle banche venete abbia stabilito un periglioso precedente. Il presidente dell'Eba aveva ricordato come un principio chiave per la risoluzione sia il “non creditor worse off”, ossia nessun creditore deve trovarsi in peggiori condizioni nella risoluzione rispetto alla liquidazione.

«A mio modo di vedere – aveva spiegato – questo implica che nessun creditore può beneficiare in liquidazione di un trattamento migliore rispetto alla risoluzione. Il principio non mi sembra avere funzionato nel caso delle banche venete». E questo perché, secondo Enria, «sembra essere emersa la possibilità che l'interesse pubblico sia valutato in modo diverso a livello europeo e nazionale (e regionale)». Decretare la mancanza di interesse pubblico per banche che complessivamente avevano asset per 50 miliardi, è il ragionamento, rischia di portare molto in alto l'asticella sui casi assoggettabili alla risoluzione. A fronte di quei numeri, molte banche europee potrebbero a questo punto sfuggire alla risoluzione.

Effetti a livello regionale

Eppure non si può non tenere conto del fatto che un eventuale fallimento dei due istituti veneti difficilmente avrebbe avuto conseguenze sistemiche, a livello nazionale o europeo. A livello regionale, invece, sicuramente sì, considerata la capillare presenza dei due istituti in Veneto e la clientela diffusa tra le Pmi. Non solo, per il fatto che i due istituti - alla stregua in verità di quanto fatto anche da altre banche - hanno in passato collocato strumenti subordinati e bond senior alle famiglie, il forte timore delle istituzioni italiane – condiviso dai regolatori europei – era che si potesse innescare una pericolosa crisi di fiducia.



Registrare le viti alle regole europee sarà dunque inevitabile – soprattutto ora che sta partendo il processo di revisione della direttiva Brrd a livello europeo. Ma con tutta probabilità diventerà l'occasione per introdurre correttivi che cristallizzino nei testi normativi un po' più di flessibilità. Quella stessa flessibilità messa in campo da regolatori e autorità europee per rendere applicabili norme fabbricate in fretta e troppo distanti dalla realtà composita delle numerose diversità nazionali dei singoli paesi aderenti alla Ue. Un esempio potrebbe essere disciplinare nel dettaglio l'interesse pubblico, distinguendone diverse tipologie.

Germania a rischio

Del resto anche in Germania, dove più forti sono i falchi che chiedono misure più stringenti sulle banche, ci si comincia a rendere conto che calcare troppo la mano sulla storia della violazione delle norme europee potrebbe rivelarsi controproducente. Come faceva notare giusto qualche giorno fa l'Handelsblatt, anche in Germania il settore delle Pmi dipende dalle banche locali, così come queste collocano alla clientela retail le proprie obbligazioni. «I politici tedeschi – chiosava il giornale – invece di puntare il dito contro l'Italia dovrebbero però chiedersi cosa potrebbe accadere se dovesse verificarsi un'evenienza simile in Germania e un'importante banca regionale dovesse fallire».

