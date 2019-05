Prometeia: sì a trattare con la Ue, ma riduzione del debito resta obbligata

Il cauto ottimismo che scalda l’economia europea interessa anche l’Italia e tiene sottotraccia quell’incertezza politica che potrebbe tornare a impennarsi durante l’inverno prossimo. È la valutazione degli economisti della società di ricerca e consulenza Prometeia che, sotto la direzione di Lorenzo Forni, hanno elaborato il loro nuovo rapporto di previsione. Anche il think tank bolognese ritocca al rialzo le stime per l’anno in corso e, grazie anche a quei tre decimi di punto di crescita in più rinvenuti dall’Istat tra la fine del 2016 e il primo scorcio del 2017, porta lo sviluppo atteso per quest’anno dallo 0,9 per cento stimato in marzo al +1,2 per cento; quanto al 2018, l’aumento del Pil previsto sale dallo 0,9 all’1 per cento per poi oscillare fra lo 0,8 per cento e l’uno tra il 2019 e il 2020. Insomma, la prospettiva di crescita c'è, anche se non permette voli pindarici.

Quest’anno, in ogni caso, l’accelerazione dell’economia è stata guidata essenzialmente dall’aumento delle scorte dagli investimenti in costruzioni e dai consumi, mentre sinora, secondo Prometeia, vi sarebbe stato un contributo negativo delle esportazioni nette e degli investimenti strumentali, in controtendenza in rapporto a quanto sta accadendo nel resto d’Europa, dove ripartono gli investimenti e rallentano i consumi.



Il miglioramento della performance dell’economia italiana è stato favorito dalle politiche di bilancio espansive messe in atto negli ultimi anni, afferma il rapporto, ma queste politiche non potranno ripetersi già a partire dal 2018, perché resta prioritario mettere i conti pubblici in sicurezza, visto che anche quest’anno, seppure in misura limitata dovrebbe verificarsi un aumento nel rapporto debito/Pil. Prometeia ipotizza quindi un’intonazione moderatamente restrittiva della politica di bilancio nel triennio 2018-2020, con un aggiustamento che, tuttavia, dovrebbe essere nettamente inferiore a quanto ipotizzato inizialmente con il Def, proprio per non compromettere le prospettive della crescita.

Nell’arco del triennio 2018-2020, secondo gli esperti bolognesi, un aggiustamento strutturale complessivamente pari allo 0,8 per cento insieme al miglioramento del ciclo economico dovrebbe permettere di portare il disavanzo pubblico all’1,1 per cento a fine periodo. Inoltre, si osserva, quattro anni di crescita (la stima è di un 4,2% cumulato tra il 2017 e il 20120)e un'inflazione che, anche se in ripresa, sarà comunque lontana dall’obiettivo del 2 per cento dovrebbero inoltre di ridurre entro il 2020 il rapporto fra debito e Pil di 3,5 punti percentuali.

L’altra buona notizia contenuta nel rapporto riguarda la vulnerabilità dei conti pubblici italiani a un eventuale rialzo dei tassi di interesse (l’ipotesi è che il tapering Bce cominci a giugno 2018 e che l’aumento del tasso refi si verifichi all’inizio del 2019). Questa è relativamente bassa e in miglioramento negli ultimi anni. Infatti la vita media residua del debito pubblico italiano è risalita a 7,27 anni a fine aprile(dai 6,77 dell'estate 2014), quella dei titoli a 6,75(6,2% era stato il minimo durante la crisi) e la quota a reddito fisso ha di nuovo superato il 73,5%. In queste condizioni, calcolano gli economisti, un rialzo di cento punti base su tutta la curva comporterebbe una maggior spesa per interessi pari a 2,4 miliardi il primo anno , 4,7 miliardi il secondo e 6,9 miliardi il terzo anno (in termini di Pil si tratta dello 0,14% dello 0,26% e dello 0,39% rispettivamente).È una dinamica di trasmissione lenta della restrizione monetaria, osserva il rapporto, che lascerebbe ai policy maker tutto il tempo di elaborare strategie in grado di limitarne l'impatto sul saldo di bilancio.

© Riproduzione riservata