Steso Nadal: il Super-Lunedì di Wimbledon incorona Gilles Muller

WIMBLEDON – Il Super-Lunedì di Wimbledon era il giorno in cui la NextGen, la nuova generazione dei tennisti, avrebbe dovuto dimostrare di saper prendere il potere. È stata invece la scena di una partita di quasi cinque ore in cui il 34enne Gilles Muller ha battuto il 31enne Rafael Nadal, con un clamoroso 15-13 a quinto set.

Muller, l'unico lussemburghese ad aver mai giocato a tennis ad alto livello, era scappato via nei primi due set. Quando però Nadal, che a Wimbledon ha già vinto il torneo due volte, ha pareggiato i conti, non c'era nessuno sul campo n.1 a voler scommettere su Muller. Salvo un tizio che dopo un'ace del mancino del Granducato, gli ha gridato: «Ehi, ho puntato 50 sterline su di te!». Nessuno ha voluto ricordare che Muller aveva già battuto Nadal, un'unica volta, proprio a Wimbledon nel 2005 e che quest'anno sta vivendo la sua migliore stagione, vincendo per la prima volta in carriera due tornei dell'Atp, prima a Sidney, poi a Hertogenbosch, quest'ultimo sull'erba.



Nadal cede alla meta

Al quinto set, invece del gran finale dello spagnolo, c'è stata una lotta punto a punto, come di due pugili che si affrontano a centro ring. E alla fine, inopinatamente, Nadal è apparso il più stanco e il meno lucido contro l'impassibile Muller che continuava a macinare il suo serve-and-volley. Il lussemburghese ha avuto due match-point al decimo game, che Nadal ha annullato con due servizi, poi altri due al ventesimo. A Wimbledon non c'è il tie-break al quinto set e a un certo punto sembrava che i due dovessero giocare fino all'oscurità. Finché è stato Nadal, che quest'anno aveva goduto di un fantastico revival sulla terra rossa, aggiudicandosi per la decima volta il Roland Garros, a cedere.

A rimetterci è stato anche Novak Djokovic, il cui match contro il francese Adrian Mannarino, avrebbe dovuto disputarsi a seguire, e che ha visto la sua partita rinviata all'indomani. Con il risultato che avrà non avrà il giorno di riposo prima dei quarti di finale.



La NextGen può attendere

La NextGen, si diceva: Dominic Thiem ha ceduto al quinto set contro Tomas Berdych e Alexander Zverev ha perso pure lui, cedendo di schianto al quinto contro Milos Raonic. Il canadese Raonic proprio vecchio non è (26 anni), l'anno scorso è arrivato in finale e secondo John McEnroe è il favorito di quest'anno. L'altro esponente della generazione di mezzo, Gregor Dimitrov, è stato liquidato in tre set da Roger Federer. Quando era più giovane lo chiamavano Baby Federer e di questo passo resterà sempre baby.



Murray avanza nonostante gli acciacchi

E intanto Andy Murray, contro il quale il nostro Fabio Fognini ha perso una grande occasione, si è disfatto anche lui in tre set del francese Benoit Paire e, tra le molte perplessità sul suo stato fisico, continua ad avanzare alla ricerca del bis dello scorso anno.

Il Super-Lunedì, o Manic Monday, si chiama così perché si disputano tutti gli ottavi di finale, maschili e femminili (stavolta è rimasto fuori quello di Djokovic). Fra le donne, con Serena Williams in maternità, è tutto aperto: persino ulteriore gloria per sua sorella maggiore Venus. Piacciono la vincitrice del Roland Garros, Jelena Ostapenko, e la britannica Johanna Konta.

