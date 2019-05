Wimbledon: Muller fa la partita della vita e batte Nadal 15-13 al quinto set

Un’ora e mezza. Tanto è durato non il match tra Gilles Muller e Rafa Nadal quanto l’intervallo tra il primo e l’ultimo match point, quello decisivo, per il lussemburghese. Più che una partita, una maratona tennistica: 6-3 6-4 3-6 4-6 15-13 il punteggio in quasi 5 ore di gioco.

Un match già entrato nella storia di Wimbledon. Quella tra Rafa Nadal e Gilles Muller è stata una partita spettacolare e sempre sul filo dell’equilibrio. Il lussemburghese, perfettamente a suo agio sull’erba, ha giocato un tennis d’attacco, con frequenti discese a rete e ampio uso dei colpi tagliati, oltre che di un servizio capace di regaragli ben 30 ace. Nadal è riuscito a rimontare due set di svantaggio ma al quinto e decisivo parziale ha dovuto cedere dopo aver annullato 4 match point. Solo l’ultimo set è durato 2 ore e 15 minuti. Per il campione di Parigi dunque una sconfitta bruciante contro il veterano lussemburghese numero 26 del mondo che centra a 34 anni il suo primo quarto di finale in uno Slam.

"It's the win of his life" - Gilles Muller celebrates a truly stunning result... #Wimbledon – Wimbledon(Wimbledon)

Gli altri match

Roger Federer vola ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Lo svizzero ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov 6-4 6-2 6-4. Missione compiuta, pur senza strabiliare, anche per Andy Murray, numero 1 del mondo e insieme campione in carica, che ha superato il francese Benoit Paire 7-6(1) 6-4 6-4. A contendere al britannico l'accesso in semifinale, mercoledì, sarà lo statunitense Sam Querrey che ha saputo prevalere in cinque set sul sudafricano Kevin Anderson 5-7 7-6(5) 6-3 6-7(11) 6-3. Finisce agli ottavi di finale l’avventura dell’enfant prodige Alexander Zverev, sconfitto in cinque sete dopo una maratona di oltre tre ore dal canadese Milos Raonic per 4-6 7-5 4-6 7-5 6-1.

Tra le donne, si ferma agli ottavi di finale il cammino di Angelique Kerber a Wimbledon. La tedesca, n.1 del mondo e finalista lo scorso anno, è stata sconfitta dalla spagnola Garbine Muguruza in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Nei quarti di finale la spagnola affronterà la russa Svetlana Kuznetsova.

Nessun problema per la statunitense Venus Williams che si è sbarazzata per 6-3 6-3 della croata Ana Konjuh. Stacca il biglietto per i quarti anche la slovacca Magdalena Rybarikova che ha sconfitto un'altra croata, Petra Martic: 6-4 2-6 6-3 il punteggio finale.

© Riproduzione riservata