Agcom: 60% italiani usa Internet, penultimi in Europa

Nel mercato dei media «la stampa è il settore che evidenzia i segnali di maggiore sofferenza» e «i quotidiani continuano a mostrare il declino strutturale»: i ricavi complessivi nel 2016 calano del 6,6%, con una riduzione maggiore dei ricavi pubblicitari (-7,7%) rispetto a quelli derivanti da vendita di copie, inclusi i collaterali (-6%), ipotizzando invariati i contributi e le provvidenze. È il quadro delineato dall'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nella Relazione annuale al Parlamento.

Agcom: torna segno più ricavi tv, mercato concentrato

Nel trend di generale contrazione delle risorse del settore media, è la tv, in controtendenza, che «mostra nel 2016 i più evidenti segni di ripresa», tornando ad attestarsi «sopra gli 8 miliardi di euro». L’Agcom segnala però anche «un livello di concentrazione elevato» nella tv in chiaro, con «oltre l’80% dei ricavi» in capo a Rai e Mediaset, e «tipicamente molto elevato» nella pay, con il gruppo 21st Century Fox/Sky Italia che è di gran lunga in testa (77%), mentre Fininvest/Mediaset è al 21%. Nel 2016 Sky si conferma in pole position nella ripartizione dei ricavi dell'intero settore televisivo, con il 32%, ma la sua quota si riduce di 1,5 punti percentuali. Seguono il gruppo Rai, con una quota prossima al 29,7% che, a fronte dell'incremento dei ricavi conseguiti, pari a 1,8 punti percentuali, balza al secondo posto, e supera il gruppo Fininvest-Mediaset, presente in entrambi i comparti della tv in chiaro e a pagamento che registra un’incidenza sul totale del 28% (-0,6%).

Nel 2016 balzo copertura banda ultra larga, ma solo 12% abbonato

Il presidente dell’Agcom ha evidenziato nella relazione annuale che la copertura nazionale con reti a banda ultra larga ha fatto nel 2016 «un deciso balzo in avanti», passando dal 41% delle unità abitative nel 2015 al 72% lo scorso anno (considerando i criteri europei, ndr.), «consentendo all’Italia un sostanziale avvicinamento agli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Analizzando i dati di utilizzo dei servizi, il nostro divario con l'Europa, sebbene si restringa rispetto al 2015, resta però ancora decisamente elevato. La percentuale di popolazione abbonata a reti a banda ultralarga passa dal 5% nel 2015 al 12% nel 2016, tuttavia restiamo al venticinquesimo posto della classifica europea e ben al di sotto del valore medio di utilizzazione (media Ue 37%).

60% italiani usa Internet, penultimi in Europa

Non solo. L’Italia è ancora al penultimo posto della classifica Ue di utilizzo di Internet, nonostante la percentuale della popolazione che usa il web sia cresciuta di 3 punti percentuali nel 2016, arrivando al 60%. La piattaforma è utilizzata meno della media Ue per acquisti (servizi bancari e video on demand), nella media per social network, mentre unico indice sopra la media è il consumo di contenuti digitali (musica, video, giochi online). Sostanziali, spiega Cardani, risultano le differenze generazionali: se nella fascia più anziana della popolazione (65-74 anni) solo 33 individui su 100 accedono a Internet, nella fascia più giovane (14-34 anni) tale percentuale sale al 92%.

Italia in ritardo in nuove reti, sinergia pubblico-privata è opportunità

La garanzia dell’accesso ad Internet di alta qualità per tutti però «è ancora lontana, anche se, anche per effetto della regolazione, la situazione è nettamente migliorata negli ultimi tre anni». L’accesso a internet oltre i 30 megabit al secondo è passato dall’1% del 2013 al 15% nel 2016. Per Cardani la «sinergia pubblico-privata rappresenta un'opportunità per recuperare il ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella realizzazione delle reti e, di conseguenza, nell’uso di servizi di accesso ad alta qualità (almeno 30 megabit al secondo di capacità di download) da parte degli abbonati».

Tlc crescono dopo 10 anni, sorpasso dati su voce

L’Agcom rileva inoltre che dopo 10 anni di ininterrotta contrazione, nel 2016 le telecomunicazioni tornano a crescere, con ricavi in aumento dell’1,5%. La spesa di famiglie e imprese in servizi tlc mostra un incremento vicino all’1% rispetto ad una riduzione dell’1,8% nel 2015. Per telecomunicazioni, televisione, radio, quotidiani e periodici, servizi postali e altri servizi di comunicazione online, la

spesa media annua rappresenta così «la seconda spesa delle famiglie dopo la casa». Di fronte alla contrazione dei ricavi dai tradizionali servizi voce (-7,6%), continuano a crescere le risorse derivanti dai servizi dati (+5,6%). Nel 2016 si registra così per la prima volta il “sorpasso” dei ricavi da servizi dati su quelli da servizi voce. La quota prevalente della spesa delle famiglie è destinata alla linea/scheda telefonica e all’accesso a Internet su reti fisse e mobili.

Fake news: meglio intervento normativo

Anche la questione fake news finisce sotto la lente del presidente Agcom Angelo Marcello Cardani, che nella Relazione al Parlamento si schiera a favore

di «un intervento normativo» e contro l’autoregolamentazione dei colossi web che promettono «di sviluppare algoritmi per rimuovere le informazioni false e virali», ma sono anche «i principali 'utilizzatori' gratuiti dell’informazione attraverso i motori di ricerca e la gestione degli algoritmi che determinano la gerarchia delle preferenze». Ecco perché «sembra legittimo dubitare che, in assenza di un controllo esterno e terzo, questi operatori siano disponibili a sacrificare i ricchi introiti pubblicitari a favore di costi per il contenimento dei danni in reputazione». Infine l’auspicio che «anche laddove si optasse per soluzioni di autoregolamentazione, queste partano dal basso e consentano la partecipazione dei veri danneggiati dalle notizie false e virali o dalla diffamazione».

