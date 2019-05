Vaccini, oggi la sfida in aula al Senato. Obbligo anche per operatori sanitari e scolastici

Meno vaccini obbligatori, profilassi anche in farmacia e obbligo di vaccinarsi anche per medici e operatori sanitari e scolastici. Ma anche sanzioni dimezzate per i genitori no-vax ed eliminazione della segnalazione all’autorità giudiziaria per i minori con tanto di possibile perdita della potestà genitoriale. Dopo la maratona notturna in commissione, sbarca nel pomeriggio in aula al Senato il decreto-vaccini con un carico di novità rispetto al testo iniziale. E ci arriva con la certezza ormai della richiesta della fiducia da parte del Governo, autorizzata ieri dal Consiglio dei ministri. La fiducia dovrebbe essere votata non prima di domani, dopo di che il decreto, che scade il 6 agosto, sarà trasferito alla Camera per la conversione in legge.

Obbligo anche per operatori sanitari e scolastici

Le principali modifiche di questa notte sono sostanzialmente due. La prima, presentata dalla relatrice Patrizia Manassero (Pd) e fortemente auspicata dalle regioni, prevede dal 1 gennaio 2018 le vaccinazioni obbligatorie, o l’immunizzazione in seguito a malattia naturale, anche per operatori sanitari socio-sanitari e scolastici. Saranno esonerati in caso di accertato pericolo di vita. La seconda modifica riguarda l’istituzione dell'Anagrafe azionale vaccini, presso il ministero della Salute, per monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali nella quale saranno registrati tutti i soggetti vaccinati o da sottoporre a vaccinazione, ma anche le dosi e i tempi di somministrazione dei vaccini.



Ridotti a 10 i vaccini obbligatori

Ma altri ancora sono stati gli emendamenti approvati nelle giornate precedenti dalla commissione. A partire da quella che riduce da 12 a 10 le profilassi imposte ai genitori di bambini e ragazzi tra 0 e 16 anni. L'obbligo resta quindi per: anti poliomielitica, anti difterica, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, anti Haemophilus influenzae tipo b. Resta l'obbligo anche per anti morbillo, anti rosolia, anti-parotite, anti varicella: in questo caso però sarà valutata l'epidemiologia per eventuali modifiche. Per la stessa fascia d'età, inoltre, si prevede che altre quattro vaccinazioni - anti meningococco B e C, anti pneumococco e anti rotavirus - siano ad offerta «attiva e gratuita», in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita. Spetterà al ministero della Salute, sentito l'Iss, dare indicazioni operative su quest'ultima previsione, entro dieci giorni dalla conversione in legge del decreto e sulla base, anche, della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali ottenute, realizzata dalla Commissione nazionale per il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza.

Dimezzate le multe massime

Altra doppia novità è il più che dimezzamento delle multe massime per i genitori che, pur contattati e sensibilizzati dalla Asl, continuino a rifiutare di vaccinare i propri figli: da 7.500 euro la sanzione amministrativa scende a un massimo di 3.500 euro. Il minimo è fissato a 500 euro e l'entità della sanzione varierà in base al numero di vaccinazioni su cui si registrerà il “no” della famiglia. Non solo: dal testo scompare la possibile segnalazione della Azienda sanitaria locale al Tribunale dei minori in caso di reiterato diniego dei genitori.



Vaccinazioni anche in farmacia

Altra novità che ha già scatenato le proteste dei medici, è quella che consente la somministrazione dei vaccini anche in farmacia: spetterà ai medici, con la collaborazione degli infermieri. Sarà un decreto della Salute a stabilire le modalità, in attuazione del capitolo del Patto salute sulla farmacia dei servizi. Infine, un occhio anche ai listini dei medicinali: per i vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale si prevede l'obbligo di negoziazione dei prezzi all'Aifa, l'Agenzia nazionale dei farmaci.

