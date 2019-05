Banche, Renzi: fu un errore affidarci a valutazioni Bankitalia

«Quando arriviamo a Palazzo Chigi il dossier banche è uno di quelli più spinosi. Ci affidiamo quasi totalmente alle valutazioni e alle considerazioni della Banca d'Italia, rispettosi della solida tradizione di questa prestigiosa istituzione. E questo è il nostro errore, che pagheremo assai caro dal punto di vista della reputazione più che della sostanza». È quanto scrive Matteo Renzi, nel libro Avanti, pubblicato oggi per Feltrinelli.

Banche, una questione persa tra le più clamorose

Nel paragrafo sulle crisi bancarie, l'ex premier critica l'enfasi mediatica su Banca Etruria e rivendica il decreto sulle banche popolari. «Noi italiani abbiamo lasciato passare sedici anni per realizzare finalmente la riforma delle popolari, una delle pietre miliari nella storia del credito italiano». Ma ammette che «una delle sfide che perdiamo nel modo più clamoroso è quella delle banche. L'incessante campagna dell'opposizione mi presenta come amico dei banchieri. È un curioso contrappasso, il mio (...). Anche perché a me le banche sono antipatiche. I bancari no, per carità, bravissime persone. Ma le banche in casa mia sono un problema da quando i miei genitori hanno preso una fregatura colossale, accendendo a fine anni ottanta un mutuo in ecu che ha fatto perdere loro un sacco di soldi».

Sottovalutate in passato nuove regole europee

In realtà, sostiene Renzi, gli errori vengono da lontano. «La classe dirigente italiana - e in essa includo non solo i politici ma anche i commentatori, i banchieri, gli imprenditori - è rimasta in silenzio davanti alla vicinanza talvolta complice, talvolta connivente del sistema politico con quello del credito.Ma quando si sono fatte le regole europee nessuno ha avuto il coraggio di affermare che il re era nudo e di chiedere alla Germania parità di trattamento tra le banche principali e le banche regionali. Anzi, si sono approvate regole sbagliate e anti-italiane”. E, incalza, «i governi Monti e Letta hanno sottovalutato la rilevanza delle nuove regole europee, e hanno perso l'occasione di intervenire a sostegno del mondo del credito finché era legittimo farlo».

Fake news il golpe a Letta, mise broncio da vittimista

«Nel racconto del giorno dopo, il cambio alla guida del governo sarà descritto da molti osservatori come un'oscura manovra di palazzo. L'idea che si sia trattato di una coltellata alle spalle è una fake news alimentata da un nutrito club di editorialisti monotoni». Matteo Renzi nel libro in uscita respinge le accuse. «Le ricostruzioni mettono in scena un golpe in piena regola, come se Letta fosse stato usurpato di chissà quale investitura democratica o popolare» e invece «l'unica volta in cui Enrico si era candidato alle primarie, nel 2007, aveva raccolto la miseria dell'11% dei voti. Più o meno la stessa percentuale di Civati qualche anno più tardi», prosegue. «Letta entra in modalità broncio. E la scena del passaggio della campanella segna un investimento del premier uscente: fare la parte della vittima funziona sempre in un paese in cui si ha più simpatia per chi non ce la fa che per chi ci prova. Ci sono intere carriere che vengono costruite sul vittimismo anziché sui risultati».

La replica: da Renzi scomposte provocazioni, disgusto

«Mi è tornata in mente una frase ascoltata tanto tempo fa: “Sono convinto che il silenzio esprima meglio il disgusto e mantenga meglio le distanze”. Da tempo ho deciso di guardare avanti e non saranno queste ennesime scomposte provocazioni a farmi cambiare idea. Gli italiani sono saggi e sanno giudicare». Così Enrico Letta, interpellato sui passaggi del libro di Matteo Renzi contro di lui, replica all'ex premier.

