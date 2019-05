Il Colle sulla commissione d’inchiesta: firma in arrivo ma «verifica scrupolosa»

Non era mai accaduto che Sergio Mattarella facesse trapelare un disappunto così forte verso parlamentari che pure in questi anni e su vari temi gli hanno tirato la giacca. E dunque la nota di ieri del Quirinale rientrava tra le eccezioni al suo stile già nell’incipit e soprattutto nelle conclusioni. «Non vi è alcuna pressione che possa distogliere il capo dello Stato da una scrupolosa e attenta verifica». Di quale esame si tratta? Della legge che istituisce la commissione d’inchiesta sulle banche e che, chiarisce la nota, «è in via di promulgazione». Dunque, nei prossimi giorni sarà firmata.

Resta però quello che Mattarella sembra non gradire. Ossia quelle «improprie considerazioni apparse in questi giorni» a lui indirizzate. Il fatto è che era stato più volte strattonato su quella legge da chi - come Renato Brunetta, Enrico Zanetti e alcuni grillini - reclamavano una sua firma dopo 21 giorni dall’approvazione. Niente di più inesatto fa rispondere il capo dello Stato. E, tramite il suo ufficio stampa, prende il calendario e ricorda come il testo sia arrivato al Colle il 26 giugno mentre lui partiva per un viaggio di Stato in Canada dal quale è tornato il 3 luglio. E dunque quei 21 giorni, in realtà, sono nove.

Un tempo non solo normale considerata la portata del provvedimento ma dentro i limiti previsti dalla Costituzione (art.73) che lascia al Quirinale un mese di tempo per l’esame e la promulgazione delle leggi ordinarie. Insomma, chi ha provato a dare lezioni di diritto costituzionale a Mattarella ieri si è trovato una replica puntuale e una reazione piuttosto secca. Che però Brunetta ha voluto pure rintuzzare dicendo che non compete a lui sapere quando arrivi una legge agli uffici del Colle, che comunque questi lavorano anche in sua assenza e, infine, ha ricordato la «solerzia» con cui Mattarella ha firmato il decreto sulle banche venete «lo scorso 25 giugno, poche ore dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri». Ma, anche qui, il Quirinale prova a spiegare a Brunetta «la differenza tra l’art. 77 e l’art. 73 della Costituzione: il primo riguarda i decreti legge e ne impone la presentazione in Parlamento il giorno stesso della loro adozione, previsione che ne comporta l’immediata promulgazione e pubblicazione mentre per le leggi ordinarie, quale quella sulla commissione d’inchiesta, l’art. 73 attribuisce al Presidente trenta giorni per la promulgazione».

Ecco, il clima di ieri dà il segno di come questa commissione - già prima di nascere - solletichi lo spirito polemico della politica. E dunque a maggior ragione il capo dello Stato ha voluto esaminare con «scrupolo» soprattutto due aspetti della legge. Il primo è un errore materiale, ossia nel testo si parla di un anno di lavoro per la commissione mentre la legislatura finirà tra otto mesi. Il secondo è che i campi di azione risultano molto ampi e quindi sono stati oggetto di più pareri di giuristi.

