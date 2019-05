Clamoroso a Wimbledon: fuori Murray e Djokovic. Federer ora è il favorito

WIMBLEDON – Le due clamorose eliminazioni, del campione uscente e numero 1 della classifica mondiale, Andy Murray, e del suo principale sfidante, Novak Djokovic, entrambi alle prese con evidenti problemi fisici, lasciano in campo a Wimbledon solo l'ultimo dei Fab Four, un Roger Federer in forma scintillante. Inevitabile a questo punto considerare lo svizzero, che qui ha già alzato il trofeo sette volte, come principale favorito per la vittoria finale, se già non lo era dall'inizio del torneo. Roger ha una grande occasione per aggiungere un nuovo capitolo a una carriera leggendaria e alla stagione del suo revival, iniziata con il successo all'Australian Open.



Murray dolorante esce di scena

I quarti di finale hanno visto per primo l'uscita di scena di Murray, dolorante a un'anca. Lo scozzese ha battagliato per cinque set. Negli ultimi due è rimasto in campo probabilmente più per rispetto al pubblico di casa, testimone dei suoi successi più importanti, che per autentiche speranze di portare a casa la partita. Il suo avversario, l'americano Sam Querrey, l'ha vinta alla fine con un ace, sfruttando una delle sue armi migliori, il servizio, ma soprattutto la chiara menomazione di Murray, la cui capacità di movimento era ridotta.

Il punteggio, 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1, mostra con tutta evidenza l'andamento della gara. Le difficoltà di Murray aumentano i rimpianti per la sconfitta al terzo turno di Fabio Fognini, che, a differenza dello statunitense, non è stato in grado di capitalizzare il disagio fisico, già evidente contro il giocatore italiano, del numero 1 del mondo, il quale viene peraltro da un'annata travagliata.



L'americano, classifica numero 24 nel tabellone (e numero 28 del mondo), non è nuovo alle sorprese a Wimbledon: anche lo scorso anno eliminò il numero 1, che allora era Djokovic. Ma non è mai avanzato oltre la soglia dei quarti di finale nei tornei più importanti. Ci ha messo 42 tentativi prima di centrare una semifinale del Grand Slam, un record. Ed è anche il primo americano a farlo dal 2009, quando Andy Roddick ci riuscì, proprio a Wimbledon, prima di cedere a Roger Federer in finale. L'exploit di Querrey maschera la scomparsa quasi totale degli Stati Uniti dalle alte sfere del tennis mondiale, almeno in campo maschile, mentre fra le donne la bandiera a stelle e strisce è difesa da un ventennio quasi solo dalle sorelle Williams. Roddick fu anche l'ultimo americano a vincere un Grande Slam, allo Us Open, ormai 14 anni fa.



La sconfitta di Murray mette fine al sogno degli appassionati locali di un'improbabile doppietta (sarebbe stata la prima dal 1934), visto che Johanna Konta, di nascita australiana, ma naturalizzata britannica cinque anni fa, è approdata alla semifinale femminile, che giocherà giovedì contro la cinque volte campionessa Venus Williams. L'altra semi vede in campo Garbine Muguruza e Magdalena Rybarikova.



Cilic doma Muller in cinque set

Querrey se la vedrà venerdì nella prima semifinale maschile con il croato Marin Cilic, che in tre ore e mezzo di gioco, in una battaglia di colossi (entrambi superano gli 1,90 di altezza) ha battuto il lussemburghese Gilles Muller (3-6, 7-6, 5-7, 7-5, 6-1), il quale lunedì aveva eliminato Rafael Nadal, il primo dei Fab Four a cadere, dopo una maratona di quasi cinque ore. Alla fine Muller è crollato di schianto, forse provato da quell'impresa.



Djokovic si arrende al gomito

Se Murray ha lottato fino in fondo, Djokovic ha dovuto alzare bandiera bianca dopo poco più di un set. Perso il primo al tie break contro il ceco Tomas Berdych, ha dichiarato forfait dopo due giochi del secondo. Un problema al gomito destro che già lo aveva infastidito nell'incontro precedente, ma che, come ha spiegato a fine partita, lo perseguita da oltre un anno.



Redivivo Berdych, Federer vince facile

A questo punto Berdych, che sta giocando molto bene, è probabilmente l'ostacolo più alto fra Federer, che affronterà in semifinale, e l'ottavo titolo. La storia del ceco a Wimbledon dice che nel 2010, prima di perdere in finale da Nadal, sconfisse in successione gli stessi Federer e Djokovic. Una sua vittoria sarebbe una tardiva affermazione per un giocatore capace di battere tutti gli altri, ma che non è mai riuscito a penetrare nell'Olimpo rappresentato dai quattro grandi. In questo momento però Federer è in tale forma, e gioca con una tale souplesse, da far dubitare che possa essere fermato. Nei quarti ha annichilito il canadese Milos Raonic, che lo scorso anno lo aveva battuto nelle semi: in meno di due ore, tre set per lo svizzero 6-4, 6-2, 7-6. Il canadese ha avuto due sole opportunità nel terzo, sul 4-3 a suo favore e quando si è portato 3-0 nel tie-break, ma contro questo Federer come lui stesso ha dovuto riconoscere, c'era ben poco da fare.

