Gentiloni, slalom tra maggioranze variabili e governo ombra

Sembra non dispiacere a nessuno, il capo del governo del dopo referendum: non agli elettori italiani, rilassati dalla misura dei suoi modi, pacati e pazienti; non ai colleghi degli organismi europei e sovranazionali, secondo quanto emerge da quei circoli; non, ufficialmente ed ovviamente, ai partiti ed ai gruppi della maggioranza. Nessun entusiasmo, per la verità, che lo stesso Gentiloni troverebbe, con la sua naturale e riservata misura, difficilmente spiegabile; ma un apprezzamento che via via sembra mettere qualche tenue radice, anche per lo stillicidio di difficoltà che quotidianamente gli si rovesciano addosso.

Di per sé, l’atmosfera di ogni fine legislatura è elettrica, con i prodromi di campagna elettorale ad aizzare contrasti più acuti di quelli abituali. Questa, di legislatura, risente di una serie di fallimenti ininterrotti che fanno considerare un miracolo, o un azzardo, che sia arrivata fino ad oggi. Due compiti aveva: quello, fisiologico, di dare vita ad un governo ispirato alle posizioni della campagna elettorale, e quello di eleggere il nuovo capo dello Stato. Sappiamo come è andata. Non bastasse, più di metà tra deputati e senatori non sono più nei gruppi dei partiti per cui si erano candidati, alcuni partiti non esistono più. Chi si attendeva ora qualche resipiscenza, per occultare almeno in parte le vergogne di un quinquennio, ha perso le speranze. Lo stesso inizio delle ostilità elettorali, per la verità difficilmente distinguibili dalle ostilità ordinarie, mostra uno strano fenomeno di riposizionamento collettivo, quasi a confondere ulteriormente le idee agli elettori residui: il Pd che attenua d’un tratto la linea dell’accoglienza indiscriminata, la Lega che occhieggia ai lontanissimi Cinque Stelle, questi ultimi che si buttano su ogni spazio anche occupato, da destra a sinistra. Senza contare il proteiforme nume di Forza Italia, pronto a buttarsi su ogni occasione offerta dal mercato.

In questo quadro d’insieme, a quello che viene spesso evocato – con rispetto e comprensione -, come il “ povero Gentiloni”, capitano alcuni accadimenti inconsueti anche in un sistema disordinato come il nostro. Inconsueti perché dentro l’ambito della maggioranza, date per fisiologiche l’ostilità delle opposizioni e le caratteristiche della stessa.

Nei fatti: il “ povero Gentiloni” dispone, come si conviene ad un governo che si rispetti, di una maggioranza. Vale a dire, di un nucleo di formazioni e di parlamentari che sostengono la politica e le proposte del governo. Poco a che fare con la maggioranza che ottenne la fiducia ad inizio legislatura: ma queste sono sottigliezze tra l’altro non dirimenti nel nostro sistema parlamentare. Emerge però un fenomeno singolare. Il governo può confrontarsi volta a volta con una sola delle forze che lo sostengono: essendo impensabile riunire ad un tavolo i democratici con i cosiddetti alfaniani, ormai ai ferri cortissimi quando non agli insulti; i centristi con gli scissionisti e i fuorusciti dal partito democratico; questi ultimi, neanche a parlarne, con i compagni abbandonati, e viceversa. Ci provasse, Gentiloni si accorgerebbe della difficoltà di riunire l’insieme delle componenti dello stesso partito democratico. Questo quadro di incompatibilità ed idiosincrasie produce, paradossalmente, l’effetto corretto di riportare sul terreno parlamentare l’intero procedimento legislativo. Momentaneamente e forzosamente: perché non si segnalano, al di fuori delle asettiche stanze delle giunte per il regolamento delle Camere, volontà di ricollocarlo davvero e sistematicamente dentro le camere. Con tutte le competenze rispettate ed in ordine: alle commissioni l’esame in sede referente, con le sue scarne regole; alle aule l’esame degli emendamenti e degli articoli, distintamente; ai deputati e ai senatori la facoltà di proporre emendamenti ed ordini del giorno, e di votarli nel merito assieme agli articoli. Nel merito, non sostituito dalla stanca e impropria conferma della fiducia nel governo.

Non una vita facile, per la navicella del governo sorto sull’onda del rigetto della riforma costituzionale. Questa vita ora appare ancor più precaria e volubile con l’apparizione sullo sfondo di un apparente doppio livello di governo: quello ufficiale, che dialoga naturalmente con le istituzioni interne ed internazionali, ed uno ulteriore, che lancia a sua volta nell’aria propositi ed iniziative non marginali e non formali diretti alle autorità europee competenti, creando un curioso effetto di un rimando da parte europea di quei propositi al legittimo esecutivo.

Una sorta di governo ombra, singolarmente però operante nell’ambito della maggioranza di governo. I maestri inglesi di democrazia lo riterrebbero un mostriciattolo. Per completare il quadro, si sottopongono alle camere, creando un oggettivo effetto disturbo, decisioni legislative prive dei connotati di scioltezza che si richiedono a fine legislatura: paradossale, al riguardo, la riproposizione del divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista, priorità della fantasia, e lo stesso diritto di cittadinanza per i nati sul suolo italiano. Sacrosanto, fino ad oggi: ora, benzina sul fuoco.

In questo quadro, per le contraddizioni della politica e delle istituzioni gestite senza affetto dai partiti, opera e quasi prospera,stando alle rilevazioni demoscopiche interne ed alle indiscrezioni dei corrispondenti dall’Europa, Paolo Gentiloni con il suo governo. Con il rispetto e la comprensione di un numero non indifferente di elettori italiani, e con la simpatia di uomini di stato e di istituzioni europei. Tutto sommato, per come sono messe le cose, qualcuno comincia a non escludere che questa fragile pianticella possa mettere qualche radice.

