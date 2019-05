Cottarelli (Fmi): proposta di Renzi sul deficit troppo rischiosa per Italia

«L'Italia ha un debito così alto che credo sia rischioso indebitarsi ulteriormente e non credo neanche che possa servire a far ripartire l'economia italiana, vista l'incertezza legata al futuro della finanza pubblica». Carlo Cottarelli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, intervistato da Sebastiano Barisoni a Focus Economia su Radio 24, ha commentato così la proposta del segretario del Pd, Matteo Renzi, di portare il deficit dell'Italia al 2,9% per 5 anni e ha spiegato: «Abbiamo un debito molto elevato, trovare come via d'uscita per l'economia italiana un ulteriore indebitamento, a me sembra un po' rischioso. Non mi sembra la soluzione ai problemi dell'economia italiana. Se fossimo un paese con un debito più basso sarebbe una cosa diversa. Ci sono paesi che hanno spazio fiscale come la Germania che anzi non spendono abbastanza, potrebbero avere un deficit più alto».



«In aggiunta – ha concluso Cottarelli – per ridurre il rapporto debito/Pil la storia ci dimostra che non basta far crescere il denominatore, ossia il Pil ma deve ridursi anche il numeratore ossia il debito. Per non parlare del fatto che con un deficit al 2,9% qualunque shock economico inatteso anche di matrice esterna ci porterebbe oltre quella soglia con un immediata reazione dei mercati finanziari».

