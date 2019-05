Federer ancora in finale a Wimbledon. Senza perdere un set

WIMBLEDON. A questo punto verrebbe quasi da dire: date il trofeo a Roger Federer e facciamola finita. Il campione svizzero è alla caccia del suo ottavo trionfo a Wimbledon e del suo 19esimo Grande Slam, entrambi record per la storia del tennis, e si giocherà la finale domenica con il croato Marin Cilic. Il suo avversario della semifinale, il ceco Tomas Berdych, appena uscito dal Centre Court, ha ammesso senza batter ciglio: «Questo tipo non invecchia. Sta giocando il miglior tennis della sua vita!». A quasi 36 anni, Federer sta giocando, se possibile, ancor meglio di qualche anno fa. Il punteggio della semifinale, 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4, fa anzi pensare a un confronto più tirato di quanto in realtà non si sia visto sul campo, dove mai si è avuta la sensazione che Berdych, che non è mai stato avanti, potesse vincere.



L'unico a cercare di frenare l'euforia è stato lo stesso Federer. Ricordando che l'anno scorso, proprio qui a Wimbledon, ai quarti di finale, contro Cilic si è trovato sotto due set a zero e che il croato ha avuto un match point. “Sono stato fortunato a vincere”, si è schermito. E ha rammentato anche l'unica sconfitta contro lo stesso avversario (contro sei vittorie) nel 2014 in semifinale allo Us Open, che poi Cilic si aggiudicherà, suo unico Slam finora. “Mi ha asfaltato. Spero che non giochi come allora”, ha detto lo svizzero con l'abituale equanimità. E ha ammesso che è stato un azzardo prendersi una pausa dopo la vittoria all'Open di Australia.

«Ma c'è una vita dopo il tennis, voglio essere un buon papà, un buon marito e anche essere in grado di continuare a fare sport quando smetterò», una dichiarazione straordinaria per uno sportivo che si avvia ad aggiungere un altro capitolo a una storia che è già una leggenda. Forse è proprio questo distacco, dopo la nascita delle due coppie di gemelli, a dare a Federer oggi una marcia in più. A tratti, è sembrato prendersela con se stesso per qualche palla steccata, ha persino imprecato, cosa che gli accade raramente, per una sola volta, in schweizerdeutsch, ma ha recuperato rapidamente il controllo, come quello della partita.



Intanto, è arrivato in finale a Wimbledon senza perdere un set. Neanche contro Berdych c'è andato vicino. Nel primo è andato in vantaggio, che poi ha dilapidato con due doppi falli all'ottavo gioco. Al tie-break, nessun problema. Nel secondo, equilibrio fino al tie-break e poi stesso copione. Nel terzo set, il momento chiave è stato al sesto game, quando Berdych si è conquistato in qualche modo due palle per strappare il servizio a Federer, che le ha annullate con due ace. Poi ha piazzato un servizio ingiocabile e un altro ace. Ce n'era abbastanza per mettere al tappeto psicologicamente chiunque. E al gioco dopo, puntualmente, lo svizzero ha fatto suo il servizio dell'avversario e in breve ha chiuso l'incontro, in due ore e un quarto, fra il tripudio del Centre Court.

Dal Royal Box, lo applaudiva Ken Rosewall, uno dei grandi della storia del tennis, che in finale a Wimbledon (dove non ha mai vinto) c'è arrivato a 39 anni suonati. A questo punto, c'è da chiedersi se non ce la farà anche Federer, che sulla sua erba favorita ha vinto la prima volta nel 2003 e l'ultima nel 2012.



Nella prima semifinale Cilic aveva battuto l'americano Sam Querrey, francamente non all'altezza dell'occasione, in 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 7-5 in poco meno di tre ore. Querrey aveva eliminato ai quarti di finale il campione uscente e numero uno del mondo, Andy Murray, per la verità ampiamente menomato da un problema all'anca. L'incontro è stato deludente sul piano del gioco, fra due tennisti che puntano tutto sulla potenza. Per affrontare Federer, Cilic dovrà fare nettamente meglio. Ammesso che lo svizzero glielo consenta.



Sabato, finale femminile fra Venus Williams, un'altra leggenda, che qui ha vinto per la prima volta 17 anni e fa e complessivamente riportato cinque successi (più due Us Open), e la spagnola Garbine Muguruza, che a Wimbledon è già arrivata una volta in finale due anni fa e l'anno scorso ha trionfato al Roland Garros. Si tratta di due giocatrici simili, molto atletiche. Venus (in assenza della sorella Serena, in maternità) si fa preferire per l'esperienza, la Muguruza (che ha avuto la meglio nell'ultimo confronto fra le due, agli Internazionali d'Italia a Roma) per la freschezza.

