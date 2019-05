Vaccini, altra maratona al Senato. Cannabis legale, la Camera ci riprova

Il decreto-vaccini alle ultime curve al Senato, quello sulle banche venete che al Senato ci sbarca e inizia la sua complicata corsa finale. La legalizzazione della cannabis che torna in auge alla Camera, dove riparte anche il Codice antimafia. Forse il tentativo di far decollare in assemblea a Montecitorio il taglio delle pensioni ai deputati. La ricomparsa al Senato della legge sugli scioperi nei trasporti pubblici, mentre lo ius soli è destinato a restare ancora in stand by.

Settimana con un ricco menu sui tavoli del Parlamento. La penultima settimana dei lavori estivi prima della pausa, salvo una coda ancora nei primissimi giorni di agosto, con qualche decreto legge ancora in cerca di varo finale. E con la legge sulla concorrenza – collegata alla manovra 2015 – che oltre 840 giorni dopo potrebbe trovare l'abbrivio definitivo al Senato proprio nei primi giorni d'agosto. Calendari permettendo.

Vaccini, banche venete, decreto Sud: calendari affollati

Il decreto sui vaccini sarà votato dal Senato tra domani e mercoledì, ma deve poi passare alla Camera per un voto finale che dovrà arrivare entro il 6 agosto. Quello sulle banche venete, che in verità ingloba anche il Dl 89 in materia creditizia, comincia invece domani l'esame della commissione Finanze del Senato. Senza dimenticare il decreto legge 91 per il Sud, che oggi potrebbe essere licenziato al Senato dalla commissione Bilancio. La legge europea 2017 e quella di delegazione europea 2016, invece, sono quotate in aula rispettivamente a Montecitorio e a palazzo Madama. Con calendari però particolarmente affollati, che potranno facilmente imporre lo slittamento di non pochi provvedimenti, col risultato di spingere indietro le chance di altri provvedimenti di arrivare al traguardo entro l'estate.

Mini calendario

Decreto vaccini

– in aula al Senato da martedì 18

Legge europea 2017

– in aula alla Camera da martedì 18

Trattamenti pensionistici dei parlamentari

– in aula alla Camera da martedì 18

Legge di delegazione europea 2016

– in aula al Senato da mercoledì 19

Decreto legge sul Mezzogiorno

- in commissione al Senato da lunedì 17

Decreti legge sulle banche

– in commissione al Senato da martedì 18

Legalizzazione della cannabis

– in commissione alla Camera da martedì 18

Trials clinici e professioni sanitarie

– in commissione alla Camera da martedì 18

Codice antimafia

– in commissione alla Camera da martedì 18

Trasparenza dei partiti politici

– in commissione al Senato da martedì 18

Regolamentazione degli scioperi nei trasporti pubblici

– in commissione al Senato da mercoledì 19

