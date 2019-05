Georg Ratzinger, per un trentennio direttore degli “usignoli” di Ratisbona

L’ultima volta che si sono visti è stato il 18 aprile scorso, quando il papa emerito ha festeggiato (con birra bavarese) il 90mo compleanno Altrimenti lui, mons. Georg Ratzinger, fratello maggiore di Benedetto XVI (93 anni) vive perlopiù in Germania, dopo aver passato durante il precedente pontificato diversi anni in Vaticano.

È lui ad aver diretto per un trentennio i Regensburger Domspatzen («i passerotti»), il celebre coro di giovani del Duomo di Ratisbona. Le notizie sulle violenze esercitate sui ragazzi negli anni vennero fuori nel 2010, quando il pontificato di Benedetto era già entrato in una fase critica, fatti di scandali (veri o presunti) e di attacchi continui (quelli senz’altro veri). E allora Georg Ratzinger disse di non credere a quelle accuse, di non aver visto quanto detto, anche se ammise che un po' di sberle anche lui le aveva date, ma non più di quanto usasse all'epoca.

Tuttavia oggi il rapporto del legale Ulrich Weber, incaricato dal Vaticano di fare luce sui fatti, attribuisce anche a Georg Ratzinger delle «corresponsabilità per aver fatto finta di non vedere, e di non essere intervenuto nonostante sapesse». In sostanza all’epoca il monsignore disse di non credere che la sua Chiesa abbia potuto fare male a qualcuno. In qualche modo la vicenda lambisce il cardinale Gerhard Muller, da pochi giorni non più prefetto della Dottrina della Fede (non rinnovato da Francesco), carica che ricopriva dal 2012: all’epoca delle rivelazioni era vescovo di Ratisbona e provvide a istituire una commissione per analizzare i casi di violenza avvenuti nel convitto del Coro tra il 1958 e il 1973.

Georg Ratzinger si dichiarò a disposizione e spiegò che dei due insegnanti di Ratisbona accusati di abuso, uno fu allontanato nel 1958, prima che lui arrivasse alla direzione del Coro, e l’altro a lui non risulta avesse compiuto azioni scorrette. «No - disse in una intervista al Corriere della Sera - non mi occupavo della disciplina dei ragazzi, mi occupavo della musica».

