La carica dei 650mila prof a caccia di supplenze

Sarà l’elevato tasso di disoccupazione giovanile, che continua a sfiorare il 40 per cento. O una ritrovata “passione” per l’insegnamento nella scuola italiana. Sta di fatto che al consueto aggiornamento triennale delle graduatorie d’istituto, seconda e terza fascia, quelle per capirci da cui i presidi attingono per le supplenze brevi, c’è stato un vero e proprio boom di istanze: ne sono arrivate circa 650mila, spiegano dal ministero dell'Istruzione. Un numero elevatissimo, che in questi giorni sta dando non poco da fare alle segreterie scolastiche chiamate a completare le procedure di inserimento nelle graduatorie.



La fetta principale di “nuovi ingressi” è in terza fascia: qui non è richiesta l’abilitazione, ma il semplice possesso del titolo di studio valido per insegnare (da precario, e a chiamata) una determinata classe di concorso (materia). È possibile che moltissimi neolaureati abbiano fatto domanda per la terza fascia, un po' anche per non precludersi una possibile chance lavorativa. Per la seconda fascia invece è richiesta l’abilitazione (qui magari la richiesta è arrivata dai vari abilitati sul sostegno o dai vincitori di contenzioso).

La prima fascia delle graduatorie, le cosiddette Gae, non sono interessate da questo “assalto”, in quanto sono a esaurimento e i circa 50mila docenti ancora inseriti saranno tutti assunti nel tempo (intanto, lavorano con contratto annuale).



Adesso le scuole dovranno perfezionare queste 650mila domande ricevute: gli aspiranti professori dovranno indicare le 20 scuole dove poter essere eventualmente chiamati. E, se non l'hanno già fatto, attivare un indirizzo mail: da settembre infatti le chiamate delle scuole per le supplenze arriveranno per mail.

