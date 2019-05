La crescita economica fa migliorare i dati sul credito

La crescita economica più robusta delle attese che Bankitalia ha appena certificato garantisce anche una buona espansione del credito e una decisa riduzione delle sofferenze: quelle nette sono ora a quota 76,5 miliardi di euro.

L' Outlook mensile dell'Abi mostra infatti che a giugno i prestiti a famiglie e imprese hanno segnato un incremento annuo dell'1,5 per cento (contro il precedente 1,25). Sono soprattutto le erogazioni alle famiglie a permettere questa espansione.



I dati ufficiali, relativi a maggio 2017, confermano del resto la ripresa del mercato dei mutui: quelli alle famiglie sono aumentati del 2,5 per cento rispetto al mese di maggio dello scorso anno. Quanto alle erogazioni alle aziende, l'ultimo dato annuo disponibile (maggio), evidenzia un modesto+ 0,3%: va detto, tuttavia, che la dinamica dei finanziamenti resta differenziata per settori e per dimensione aziendale. I prestiti alle imprese, secondo le analisi della Banca d'Italia, risultano in deciso aumento nei servizi, crescono lievemente nella manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni.





Dati positivi e migliori del previsto, peraltro sono quelli di tipo qualitativo dell'ultima indagine trimestrale sul credito bancario nell'area dell'euro, realizzata in ambito Bce (ma i dati con le valutazioni espresse dai primi dieci gruppi bancari italiani sono raccolti dalla Banca d'Italia) . I risultati relativi al nostro paese dicono che nel secondo trimestre del 2017 le condizioni di offerta di credito praticate dalle banche a imprese e famiglie hanno registrato un allentamento, che rispecchia la maggior pressione concorrenziale esistente all'interno del settore bancario.



Di qui la stima di una moderata espansione del credito nel trimestre in corso: la tendenza, secondo l'indagine, dovrebbe proseguire anche in estate, soprattutto per le famiglie anche se potrebbe essere lievemente meno favorevole per le imprese. La Lending survey riscontra anche un incremento della domanda di prestiti, sia da parte delle famiglie che da parte delle aziende nel periodo compreso fra aprile e giugno e prevede crescita anche per il terzo trimestre dell'anno.



Sul versante della raccolta bancaria, le cifre raccolte dall'Abi confermano le tendenze in atto da tempo, ovvero la riduzione della raccolta a lungo termine realizzata attraverso le obbligazioni (rispetto a un anno fa si tratta di 52 miliardi in meno) e una parallela crescita dei depositi: questi, a fine giugno, risultano in aumento di quasi 58 miliardi rispetto a giugno 2016, con un incremento del 4,3% su base annuale.



Gli alisei della ripresa, europea e italiana, consentono infine anche il miglioramento della qualità del credito: le sofferenze al netto di svalutazioni e accantonamenti sono scese in maggio a 76,5 miliardi (77,4 nel mese precedente) e sono ora al valore più basso degli ultimi tre anni; il rapporto fra sofferenze nette e impieghi totali si è ridotto al 4,38%.

