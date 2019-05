Castelfusano, la Procura di Roma apre fascicolo per dolo. Mattarella: azioni di criminali

La procura di Roma, in merito al vasto incendio che ieri ha colpito dal pineta di Castelfusano, nel quadrante sud della capitale, indagherà con l'ipotesi di reato di incendio doloso. A piazzale Clodio sono arrivate le prime informative su quanto accaduto. Nelle carte del procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, anche la posizione del 22enne di Busto Arzizio arrestato ieri. Nei suoi confronti verrà chiesta oggi al gip la convalida dell'arresto.

Il giorno dopo l’inferno che si è scatenato a pochi chilometri da Ostia nel litorale romano, si è aperto con i vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Sono presenti ancora dei focolai e, a quanto si apprende, ci vorranno molte ore per dichiarare che non ce ne siano più. In tutta l’area del Lido di Ostia continuano i problemi di viabilità a causa di strade chiuse a seguito dell'incendio. Il sindaco Raggi ha parlato di disastro ambientale e ha chiesto l'aiuto del Governo.

Da Valdisotto (Sondrio) dove oggi è in visita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che gli incendi che divampano in diverse Regioni «spesso sono il risultato di azioni di criminali, da punire con forte determinazione e grande severità».

16 richieste di intervento aereo

Al momento, sono 16 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile : sette dalla Campania, tre dalla Calabria, due dal Lazio e dalla Basilicata e una richiesta da Liguria e Toscana.

Tre fronti di fuoco in Campania

Ostia non è la sola zona colpita dalle fiamme. Sono tre i Canadair attualmente in azione in Campania su tre diversi fronti di fuoco: a Palinuro, nel Cilento, nel territorio di S. Maria a Piro, e sul Vesuvio. Nell'area vesuviana le zone critiche sono sul versante di San Giuseppe Vesuviano e di San Sebastiano, mentre è migliorata, al momento la situazione a Torre del Greco ed Ercolano. A Napoli brucia ancora la riserva naturale degli Astroni, ex tenuta di caccia dei Borbone, ubicata in un cratere vulcanico della zona flegrea. Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, ha sottolineato che «c'è una mano criminale per la sistematica moltiplicazione dei roghi nel parco del Vesuvio, che corrisponde ad una vera strategia della tensione».

In Toscana migliora la situazione nel pistoiese

In Toscana i vigili del fuoco sono ancora impegnati a Piancastagnaio (Siena) mentre sono al lavoro per la bonifica a Saline di Volterra (Pisa). Presidi sono invece presenti a Marina di Grosseto e Fiumana, in provincia di Grosseto. I fronti dell'incendio tra Montale e Pistoia sono stati quasi del tutto domati.

In 7 giorni andata in fumo un’area grande quanto quella bruciata nel 2016

In una settimana è andata in fumo un'area della Penisola grande quanto quella bruciata in tutto il 2016. Dall'8 al 15 luglio, secondo lo European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, i roghi hanno interessato 27.167 ettari. Nel 2016, secondo il rapporto “Ecomafia” di Legambiente, erano andati a fuoco più di 27mila ettari. Dall'inizio dell'anno al 15 luglio, stando all'Effis, le fiamme hanno avvolto un'area di 52.374 ettari. Di questi, 34.956 sono bruciati nei primi 15 giorni del mese corrente.

La stima di Coldiretti: almeno 15 anni per ricostruire i boschi

Secondo Coldiretti, ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Gli incendi, sostiene l'associazione, hanno pesanti effetti dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di biodiversità (distrutte piante e uccisi animali) e alla distruzione di ampie aree di bosco che concorrono ad assorbire l'anidride carbonica responsabile dei cambiamenti climatici. Per ogni ettaro di macchia mediterranea andato in fumo, calcola la Coldiretti, sono morti in media 400 animali tra mammiferi, uccelli e rettili. Migliaia poi le varietà vegetali danneggiate, oltre all'azzeramento di tutte le attività umane tradizionali nel bosco, come la raccolta della legna, dei tartufi, dei funghi e dei piccoli frutti. Un costo elevato che l'Italia è costretta ad affrontare perché, sostiene la Coldiretti, è mancata l'opera di prevenzione con 12 miliardi di alberi dei boschi che, a causa dell'incuria e dell'abbandono, sono diventati giungle ingovernabili in preda ai piromani.

