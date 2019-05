Alitalia, Delrio: ha potenzialità ma va venduta intera

«Pensiamo che Alitalia sia un valore dal punto di vista industriale per il Paese e abbia ancora potenzialità di sviluppo, a patto che l’azienda non venga assolutamente frazionata e spezzettata». Lo ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio in audizione alla Camera, sottolineando che Alitalia «non può vendere rotte, asset e settore della manutenzione, ma va tenuta intera. Ha una massa critica che può consentire di recuperare gli squilibri». Ad oggi gli investimenti previsti dal Governo «coprono in maniera significativa le attività di

Alitalia e consentono la prosecuzione dell'attività commissariale con una certa tranquillità» ha aggiunto il ministro.

Alitalia valore per il Paese se non si fa spezzatino

«La nostra idea - ha ribadito Delrio - è quella che l’asset vada mantenuto integro e che vi siano investitori disponibili a aumentare il numero degli aeromobili, ad adeguare la parte di sviluppo sulle rotte di medio-lungo raggio e a credere in uno sviluppo anche del settore interno, però con maggiore attenzione rispetto ai costi e al mercato che nel frattempo è diventato molto più competitivo, come quello low-cost». Il mercato aereo offre molte opportunità ed è in espansione, ma «è molto competitivo». «Per questo, anche nella valutazione delle offerte, e questo è compito dei commissari, la valutazione che faremo - ha spiegato il ministro - sarà sulla quantità di investimenti in campo: senza un’adeguata massa di investimenti è difficile stare su un mercato così competitivo». A tal proposito verrà valutata «l’entità e l'affidabilità dell'investimento», perché non si può «raggiungere un'Ebitda positivo mettendo 1-2 aerei in più».

Piano B: proroga commissari e piccole quote pubbliche

Se non ci fossero offerte che mantengono l’integrità di Alitalia, per proteggere un’eventuale “fase due”, il Governo ha delle «alternative» che potrebbero essere, «il prolungamento dell’azione commissariale» o anche «mettere altro denaro

pubblico». Con un “caveat”: «Siamo contrari alla statalizzazione». Delrio ha

quindi aperto a «piccole quote» pubbliche, ipotesi già presa in considerazione con il possibile ingresso di Invitalia. E ha comunque sottolineato che «lavoriamo tutti per il piano A: un forte piano industriale, un grande investitore che creda nello sviluppo della compagnia e abbia la competenza per farlo».

Vero tema è aumento ricavi

Il tema per Alitalia, secondo il ministro, «più che la riduzione del personale, anche se è vero che rispetto ad altre compagnie ha molti più lavoratori di

terra, sta nella mancanza di ricavi». Tra le criticità strutturali indicate, il fatto che la compagnia abbia «costi di approvvigionamento del carburante molto onerosi, contratti di leasing sugli aerei molto onerosi, una flotta non moderna». Il break even che avrebbe dovuto essere raggiunto nel 2017 «non è stato raggiunto proprio per il mancato aumento dei ricavi», ha ricordato Delrio, aggiungendo che inoltre invece di investire sulle «strategie di medio-lungo raggio che sono più remunerative, ci si è concentrati sul traffico domestico» . E questo «ha indebolito» la compagnia.

Massimo sostegno lavoratori, esuberi al minimo

Sul fronte costo del lavoro «metteremo in campo come sempre tutti gli strumenti, che sono parecchi e sono stati anche ampiamente utilizzati nel passato, per fare in modo che i lavoratori possano essere protetti con il massimo consentito dalla legge. Il numero degli esuberi io spero sarà il minore possibile, anche in un progetto futuro» ha assicurato il ministro, per il quale «se c’è un grande investitore che ha voglia davvero di credere in questa azienda può essere anche che non abbia bisogno di fare esuberi, non lo so, vedremo i dati e le offerte».

Il bilancio della prima fase

Delrio ha difeso scelta di accompagnare Alitalia con l’amministrazione straordinaria, che «ha fatto sì che il pubblico non abbia disdetto i voli», perché «c’era anche questo scenario possibile, di un’estate più difficile per

Alitalia». E ha ricordato che il lavoro svolto dai commissari è di «rinegoziare i leasing, razionalizzare e maggiore attenzione all’apertura di nuovi voli». Poi ha puntualizzato che la crisi di Alitalia va contestualizzata, perché «non siamo di fronte ad una crisi di settore, visto che il settore aereo è in espansione, ma siamo di fronte ad un errore nelle strategie aziendali». «Qualcuno ha detto che il Governo avrebbe dovuto lasciarla fallire, ma questo avrebbe creato molti problemi e ad una contrazione» del Pil, ha concluso Delrio.





